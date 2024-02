Givova Scafati Basket ko: la Virtus Segafredo Bologna vince 94-67 Coach Boniciolli: "Abbiamo dieci partite che potrebbero permetterci di entrare nei playoff"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet della Virtus Segafredo Bologna con il finale di 94-67 nella ventesima giornata di LegaBasket Serie A. La squadra gialloblu, priva di Alessandro Gentile, rientra nel secondo quarto, ma cede alla distanza contro le V nere. "Sono orgoglioso dalla reazione avuta dai miei ragazzi all’assenza di un giocatore determinante come Gentile, che per noi vale Hackett, Belinelli e Cordinier assieme. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Perdendo Gentile, abbiamo contestualmente perso anche Blakes, che ci avrebbe dato tiro da fuori, atletismo ed energia, perché nel ruolo abbiamo dovuto mettere Strelnieks, apparso in evidente affanno, perché si è allenato poco a causa dei vari infortuni. Per tre quarti di partita abbiamo anche offerto al pubblico esigente della Virtus Bologna qualche canestro accettabile. Ora abbiamo dieci partite che potrebbero permetterci di entrare nei playoff, risultato importante che premierebbe gli sforzi di una proprietà ambiziosissima e di una piazza che lo merita".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati 94-67

Parziali: 31-21, 18-20, 19-11, 26-15

V. Bologna: Cordinier 5, Belinelli 18, Pajola 2, Dobric 10, Mascolo 5, Shengelia 8, Hackett 5, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 12, Abass 15. All. Banchi

Scafati: Imade ne, Borriello ne, Sangiovanni ne, Mouaha, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 13, Rivers 10, Nunge 5, Pini 2, Strelnieks, Gamble 10. All. Boniciolli

Arbitri: Paternicò, Borgo, Bartolomeo

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969