Basket, serie B. Prova di forza della Sirio Salerno, battuta anche Campobasso Granatine in semifinale playoff con tre gare d’anticipo

Ci pensa la Sirio Salerno ’92 ad accendere la luce al PalaSilvestri-Itsvil Arena, dove un blackout ritarda di oltre 20’ l’inizio della partita contro La Molisana Magnolia Campobasso, poi vinta 73-58 con un’importante prova di forza. La prima gara della fase ad orologio del torneo di B femminile consegna alle granatine l’aritmetica certezza di chiudere al primo posto in classifica, che significa accesso diretto alle semifinali playoff. Contro le molisane era un test probante, dato che la prima squadra milita in A1. Le baby di Campobasso, alla fine della fiera, sono state la squadra ad uscire col minor passivo dal campo delle granatine, che continuano la loro marcia di imbattibilità. Le ragazze di coach Visnjic hanno confermato forza, presenza e concentrazione: partenza sprint e indirizzo subito netto nel primo quarto (25-11) con la giovanissima Naddeo in quintetto e progressione importante nel secondo (48-23). Ottima la mira della scatenata Oliveira (30 punti totali), Silatsa combatte e ci mette il fisico, Valerio dà esperienza e De Mitri la sua consueta freschezza. Con Orchi reduce da acciacchi fisici, è preziosissimo l’apporto di Scolpini, Scala e Tagliaferri. Nel terzo quarto le granatine raggiungono il massimo vantaggio (+27, 59-32), poi si lasciano rosicchiare qualcosa dalle ospiti (Trozzola top scorer delle sue con 20 punti a referto). Alla mezzora è 62-38. Nell’ultimo quarto spazio anche a qualche giovane con dosaggio delle energie. Campobasso risale la china fino al +15 finale per Salerno, che gioisce ed ora già certa di saltare il primo turno playoff: va direttamente in semifinale ma la strada verso l’A2 è ancora lunghissima, dato che le due finaliste accederanno direttamente ai concentramenti nazionali per la promozione (mentre la terza classificata andrà agli spareggi per un ultimo posto ai concentramenti).

“Sono molto felice. Le ragazze hanno dimostrato che quando c’è bisogno di mettere le marce alte loro sono sempre pronte. È stata una partita intensa e fisica contro una squadra giovane e ben preparata. – ha detto Njegos Visnjic – Fin da subito abbiamo dato indicazioni importanti e fatto capire che da casa nostra è difficile uscire vittoriosi. Abbiamo difeso bene e ci siamo staccati subito, gestendo il vantaggio fino alla fine e dando la possibilità a quasi tutte di entrare. Complimenti comunque a Campobasso ma soprattutto alle mie granatine che hanno dimostrato di essere pronte a regalarci emozioni forti e a eseguire quanto richiesto”.

Prossimo impegno sabato 3 marzo sul parquet della Mac Management Maddaloni.

TABELLINO – SIRIO SALERNO ’92-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 73-58 (25-11; 48-23; 62-38)

SALERNO: Oliveira 30, De Mitri 13, Naddeo, Valerio 16, Silatsa 10; Scolpini 2, Tagliaferri, Scala 2, Esposito F. ne, Orchi, D’Amico, Virgilio. Coach: Visnjic.

CAMPOBASSO: Giacchetti 6, Trozzola 20, Bocchetti 10, Boraldo, Moscarella, Contreras 4, Šrot 4, Del Sole 11, Moffa, Vitali, Rizzo 3, Mascia. Coach: Diotallevi.

Arbitri: Santonastaso-Del Gaudio

NOTE: Uscita per 5 falli Giacchetti (C) al 39’.