Pallanuoto A1. RN Salerno torna in vasca: la corsa salvezza parte da Chiavari I salernitani domani alle 15.30 sfideranno in trasferta il Camogli, mister Presciutti carica

Seconda giornata del Round Retrocessione per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato alle 15.30 affronterà il Camogli presso la piscina di Chiavari. I salernitani torneranno in acqua a distanza di oltre due mesi dall’ultima gara del girone di andata, disputata il 12 dicembre 2023 contro la RN Savona.

Al termine del girone d’andata la classifica finale ha determinato l’accesso nei due gironi. Le prime sette hanno ottenuto il pass al girone scudetto, mentre le ultime 7 si dovranno sfidare nel girone retrocessione. I punti ottenuti nella prima parte del campionato saranno mantenuti e sommati a quelli ottenuti nella fase a gironi. Sarà rispettata l’alternanza casa-trasferta, ragion per cui la Rari su 6 gare ne giocherà in casa quattro.

Scontro salvezza fondamentale contro l’ultima in classifica per la Rari che cercherà riscontro al duro lavoro svolto in questi mesi, durante il quale ha potuto recuperare il portiere Vassallo che tornerà dal primo minuto di gioco. “Finalmente si ritorna a giocare dopo quasi 3 mesi, la nostra ultima partita è stata il 12 dicembre. Ci aspettano tutte finali da qui fino alla fine e la squadra questo lo sa. Abbiamo lavorato molto bene in questa pausa con dedizione e serietà. Andremo con la voglia di fare punti, mi aspetto una partita tirata fino alla fine come è giusto che sia in un girone così. Siamo pronti", le parole di mister Presciutti.

“Durante il girone di andata ci sono stati diversi infortuni che ne hanno condizionato l’esito", ha aggiunto l'attaccante croato Antun Goreta. "In particolare, io ho saltato le prime 6 partite e sono rientrato proprio per la sfida contro il Camogli. Il nostro primo portiera Vassallo le ha saltate tutte e ora rientra ufficialmente. Ci sono stati anche altri infortuni e altre assenze che credo ci siano costati altri punti in classifica. In questi oltre due mesi abbiamo lavorato molto bene e abbiamo alzato il livello del nostro gioco. Siamo pronti alla sfida di domani e a dare tutto come sempre".

Il programma:

Sabato 2 marzo 2024, ore 15:30 – Spazio RN Camogli vs Check-Up RN SALERNO

Sabato 16 marzo 2024, ore 17:30 –Check-Up RN SALERNO vs Nuoto Catania