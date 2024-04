Riecco la Cavese in Serie C: vittoria e promozione per i metelliani Vantaggio di 13 punti sulla Nocerina e divario incolmabile: festa a Cava de' Tirreni

La Cavese ha superato il Sarrabus Ogliastra con il risultato di 1-0: +13 sulla Nocerina con 12 punti ancora a disposizione ed ecco l'aritmetica. I metelliani sono promossi in Serie C: ritorno in terza serie dopo 3 stagioni. "La Cavese ha vinto, Cava de' Tirreni ha vinto": così il club ha presentato tutta l'euforia per la promozione in C. Vittoria in Sardegna, festa in città e ora grande attesa per il rientro della squadra con lo sguardo rivolto al prossimo campionato in Lega Pro e agli ultimi impegni della stagione. Da vincente del girone G la Cavese parteciperà alla Poule Scudetto con le altre squadre vincenti dei raggruppamenti della Serie D.

In aggiornamento