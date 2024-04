Motori, tutto pronto per la XXXII Coppa della Primavera di Aci Salerno In Costa d'Amalfi tornano le auto da corsa nello Slalom

Tornano le auto da corsa nello Slalom organizzato dall’Automobile Club Salerno nella splendida cornice della Costa d’Amalfi per la XXXII edizione della Coppa Primavera. Le vetture di importanti team e di tanti singoli corridori saranno sulla griglia di partenza a Furore per poi arrivare ad Agerola per il parco chiuso e per la premiazione. Per consentire lo svolgimento della gara è stata prevista, per domenica 21 aprile, la chiusura al traffico veicolare e la sospensione temporanea della circolazione pedonale della strada provinciale ex S.R 366 Agerolina nel comune di Furore dal chilometro 6 in località via Mola fino al chilometro 11 in via Belvedere, 49 dalle ore 8 alle 18 e, in ogni caso, fino al termine della gara.

IL PROGRAMMA

Le verifiche si terranno nella scuola elementare “Vincenzo Florio” a Furore, sabato 20 aprile, dalle 15 alle 19.

Partenza per la ricognizione domenica 21 aprile alle 9.30 e a seguire le ulteriori tre manches.

La premiazione si svolgerà al termine della gara presso il Belvedere Parco Corona ad Agerola.

Prevedibilmente il traffico riprenderà in via transitoria in alcune finestre temporali, al termine di ogni manche.

Hanno concesso il patrocinio alla manifestazione la Provincia di Salerno, i Comuni di Agerola e Furore, la delegazione regionale Coni Campania e l'Automobile Club Napoli. Un particolare ringraziamento deve essere rivolto al sindaco del Comune di Furore, Giovanni Milo e al sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio.

«Una grande occasione di sport ma anche per la promozione turistica della Costa d’Amalfi -ha affermato il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi -, con team e singoli concorrenti che arrivano da diverse regione italiane per una gara di Slalom che fa parte della storia dello sport automobilistico».

Giovanni Caturano, direttore dell’Aci Salerno, ha sottolineato: «L’Automobile Club Salerno vanta una sezione sportiva di grandissima tradizione nell’organizzazione di importanti manifestazioni con gare conosciute ed apprezzate in tutta Italia. Un sincero ringraziamento all'Ufficio Sportivo Aci Salerno ed in particolare al Fiduciario Sportivo Antonio Milo che sta coordinando tutti i servizi».