Pallamano, A1. Jomi Salerno in terra laziale per affrontare il Pontinia Il tecnico Cassan: "Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo"

La gara tra Cassa Rurale Pontinia e Jomi Salerno, in programma al Palasport Marica Bianchi alle 17 di domani, sabato 20 marzo, aprirà la 9^ giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie A1 di pallamano femminile. Le campionesse d’Italia, prime in classifica con 30 punti fin qui conquistati, affronteranno la squadra allenata da Antonj Laera a quota 27. Le atlete di mister Cassan torneranno in campo dopo quasi un mese dall’ultimo impegno in campionato, quello che vide la Jomi battere alla Palumbo di Salerno il Bressanone con il risultato di 32 – 24. La Jomi Salerno è, dunque, pronta a riprendere il proprio cammino in campionato a partire dalla sfida contro il Pontinia, la prima delle tre che chiuderanno la regular season. Le laziali arrivano all’impegno contro le prime classificate intenzionate a riscattare la sconfitta subita dinanzi al proprio pubblico contro Erice, gara che si chiuse con il risultato di 31 – 34.

“C’è stato un lungo periodo di pausa tra l’ultima gara che abbiamo disputato e quella che ci attende ora contro Pontinia. Non ci siamo allenati tutti insieme per quasi un mese, ma è stato lo stesso anche per le altre squadre, anche per il Pontinia. Nei giorni di lavoro che hanno preceduto questa gara ci siamo soffermati soprattutto sulla qualità del nostro gioco – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Christophe Cassan -. Pontinia è davvero una buona squadra, con giocatrici di grande esperienza come Gomez, Colloredo e Stettler e giocatrici di impatto. Noi, però, guardiamo a noi stessi, a cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo. Sono certo che domani assisteremo ad una buona partita perché si affronteranno due buone squadre”.

Sarà possibile seguire in diretta la gara collegandosi al canale youtube della FIGH (https://www.youtube.com/@PallamanoTVfigh) oppure attraverso la piattaforma Pallamano TV (https://www.federhandball.it/pallamanotv) .