Givova Scafati Basket: Rivers allo Zalgiris Kaunas Il club: "Formula 6+6 avendo la disponibilità di 6 stranieri nel roster"

Demetre Rivers saluta la Givova Scafati e chiuderà la stagione con lo Zalgiris Kaunas. Il club dell'Agro ha accettato la richiesta di risoluzione del contratto prima del termine naturale per poter firmare con il club di EuroLeague che nel finale di stagione punterà al titolo lituano.

Il comunicato del club gialloblu

"La Givova Scafati rende noto di aver risolto anticipatamente il contratto che la lega all’atleta di nazionalità statunitense Demetre Rivers. L’ala ventinovenne e la sua agenzia hanno infatti richiesto alla società gialloblù di poter essere liberato anzitempo, avendo avuto un’importante offerta di ingaggio dallo Zalgiris Kaunas, società lituana allenata dall’italiano Andrea Trinchieri, ancora in corsa per la vittoria del titolo nazionale. A fronte della richiesta pervenuta direttamente dal giocatore e dai suoi agenti, vista l’importante opportunità di crescita professionale profilatasi, anche nell’ottica di guadagnarsi l’ingaggio del sodalizio lituano per la prossima stagione agonistica e di partecipare quindi alla prossima Eurolega, la proprietà e la dirigenza del club di Viale della Gloria hanno deciso di accontentarlo e di anticipare la chiusura del contratto. La società gialloblù rivolge un sincero ringraziamento all’atleta, che con grande impegno e dedizione, ha contribuito al raggiungimento della permanenza in serie A, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Il club comunica che, avendo ancora la disponibilità di sei stranieri nel roster, proseguirà come da inizio campionato con la formula 6+6".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969