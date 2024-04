Pallamano A1. Uragano Jomi Salerno: a Pontinia arriva l'ennesima vittoria Le salernitane sono sempre in testa alla classifica con 32 punti

Ritorno in campionato con vittoria per la Jomi Salerno. La squadra allenata da mister Christophe Cassan, dopo quasi un mese dall’ultima gara di campionato, si è imposta questo sabato sul campo del Pontinia con il risultato di 27 – 32 (14 – 16 all’intervallo). Le salernitane, sempre in testa con 32 punti, allontanano così le laziali che scivolano al terzo posto della classifica.

È una gara che non conosce soste quella andata in scena al Palasport Marica Bianchi di Pontinia. In campo la prima e la seconda della classifica mettono subito in mostra tutte le proprie qualità. Petersen sblocca il risultato per la Jomi Salerno, la risposta del Pontinia arriva dopo pochi secondi e porta la firma dell’ex di turno Gomez. I ritmi sono elevatissimi: in meno di 2 minuti sono 4 (due per parte) le reti realizzati. La gara è infuocata sin dalle battute inziali con pochissime sbavature da parte di entrambe le squadre. In campo regna il perfetto equilibrio e, infatti, le due formazioni sono sul 9 – 9 al termine del primo quarto. L’una ad inseguire l’altra, la Jomi sfruttando le proprie ripartenze veloci, il Pontinia, invece, il calore e la spinta del proprio pubblico. Le salernitane non perdono nessuna occasione e sono brave ad approfittare di qualche imprecisione avversaria. A pochi minuti dalla conclusione della prima frazione il risultato è in parità, ma una prodigiosa di Pinto Pereira e poi la conclusione riuscita di Rossomando chiudono il primo tempo sul risultato di 14 – 16. È più complicato il ritorno in campo dopo l’intervallo per le padrone di casa. La Jomi sembra voler mettere la parola fine sul match e lo fa portando il risultato dalla propria parte. Al 13esimo le salernitane realizzano la rete del +4 con Ilaria Dalla Costa. Pontinia inizia a sprecare qualcosa di troppo sotto porta, la Jomi, invece, cresce. Lauretti Matos, Squizziato e Petersen guidano la squadra fino al +8. Nessun errore per le salernitane, più organizzate in attacco, porta stregata, invece, per le laziali costrette a cedere. Il match si chiude sul risultato di 27 – 32.

La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo sabato 27 aprile nella sfida in trasferta contro Erice.

Pontinia – Jomi Salerno 27 – 32 (14 – 16)

Pontinia: Sitzia, Podda (K) 5, Saraca, Lo Biundo, Lucarini, Colloredo (VK) 6, Mkadem, Peppe, Stettler, Apuzzo, D’Ambrosio 1, Stefanelli 3, Ateba Engadi 9, Gomez 3, Crosta. All. Antonj Laera

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 3, Rossomando 7, Avagliano, Squizziato 3, De Santis, Danti, Ribeiro 7, Napoletano (K), Fabbo, Pereira, Lauretti Matos 2, Petersen 6, Barreiro 4, Gislimberti. All. Christophe Cassan

Arbitri: Dionisi – Maccarone