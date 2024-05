Equitazione, il Centro Ippico Campano trionfa a Piazza di Siena Risultati importanti per Aloisia Rampolla e Riccarda Battani, allieve del maestro Giovanni Petrone

Aloisia Rampolla e Riccarda Battani, cugine ed allieve del sodalizio salernitano "Centro Ippico Campano", hanno partecipato alla 91esima edizione del prestigioso Concorso Ippico Internazionale che si tiene a Roma ogni anno nell'ultima settimana di maggio. Le due allieve di Giovanni Petrone hanno avuto l'accesso alla partecipazione a Piazza di Siena grazie ad una selezione regionale che si è svolta in questi ultimi mesi. Aloisia Rampolla, con la sua fedele compagna di gara Trilli, si è distinta nelle più importanti gare a livello nazionale negli ultimi anni, ha conquistato il primo posto individuale nella categoria 105, confermando anche il primo posto assoluto già conquistato a Verona nelle mese di novembre 2023, sui circa 70 binomi in gara nella Coppa delle Regioni Pony.

Riccarda Battani,in sella alla sua cavalla Grietje Van't Smeedshof, ha invece partecipato alla "Coppa del Presidente Intesa San Paolo “ gara in cui 4 binomi di ogni Regione italiana si sfidano su un percorso di 125 cm in due giornate di gare. Le ottime prestazioni di Riccarda, su quasi 100 partenti, le hanno garantito il pass per partecipare all' ultima gara di giornata, la finale "Next Generation" che ha permesso ai migliori 30 atleti di saltare nel prestigiosissimo ovale in erba di Piazza di Siena. Riccarda,con un bellissimo percorso netto,si è classificata al decimo posto nella gara a tempo e al quinto posto nella gara di “stile” in cui due giudici nazionali hanno valutato la precisione e la correttezza con cui viene svolto il percorso. L’equitazione salernitana, grazie all’esperienza dei fratelli Petrone, torna vincente sui campi più importanti d’Italia.