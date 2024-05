A Mariconda un memorial di calcio giovanile in ricordo di Anna Borsa La manifestazione ha visto la partecipazione di 8 squadre appartenenti alla categoria 2015

E' stato denominato "Dal cielo al campo" il memorial in ricordo di Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano Faiano uccisa nel marzo del 2022 dal suo ex fidanzato in un salone di parrucchiere. La manifestazione sportiva si è svolta nel quartiere Mariconda di Salerno ed ha visto la partecipazione di 8 squadre appartenenti alla categoria 2015. Un momento di spensieratezza e divertimento per tanti bambini, ma anche un modo per trasmettere sani valori, tenendo vivo il ricordo della 31enne salernitana.

La "finale" per il primo e secondo posto ha visto impegnati i piccoli calciatori di Guiscard e Locubia ma gli organizzatori, al termine del torneo, hanno premiato in egual modo tutti i partecipanti.