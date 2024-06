Pallanuoto. Circolo Nautico Salerno ko in finale: Muri Antichi vince gara 1 Gara 2 mercoledì alle 15 alla piscina comunale “Simone Vitale” di Salerno

Il Bitdrome Circolo Nautico Salerno esce sconfitto dalla piscina di Nesima in gara 1 della finale playoff. I Muri Antichi vincono 9-7. Inizia bene la formazione catanese che va subito avanti nel punteggio, pari subito del Circolo Nautico. Sul 2-1 per la formazione catanese quella gialloblu fallisce un rigore. Il primo tempo si chiude 3-1. Nel secondo tempo la squadra di casa allunga, CNS che prova a tenersi a contatto salendo fino al -3. Verso il finale del terzo tempo i gialloblu accorciano sul 5-3. Ma i Muri Antichi ristabiliscono subito le distanze con capitan Muscuso. Non molla la squadra di mister Grieco che segna la quarta rete con Malandrino. Ribatte colpo su colpo la squadra siciliana, 7-4 con Foti. Il gol di Cassone fa allungare i catanesi sull’8-4. La compagine salernitana non molla e si riporta a tre lunghezze di distacco con la rete di Di Somma. Riallungano i Muri Antichi con Forzese, 9-5. Piccolo prova ad accorciare, ma il portiere di casa c’è; alla fine è Luongo a segnare la sesta rete gialloblu. A 30’’ dalla fine accorcia capitan Spatuzzo, 9-7. Finisce così, gara 1 va quindi ai Muri Antichi; si replica mercoledì alle 15 alla piscina comunale “Simone Vitale” di Salerno.