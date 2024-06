Ginnastica Artistica, la salernitana Nunzia Dercenno al ritiro pre-Olimpico L'atleta dell'Asd Ginnastica Salerno sarà protagonista a Brescia

Nunzia Dercenno, atleta dell'Asd Ginnastica Salerno, è stata convocata al ritiro pre Olimpico che si terrà presso l'Accademia Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile di Brescia. Si tratta di un traguardo eccezionale e storico per la ginnasta, per la società e per l'intera ginnastica artistica femminile campana.

Nunzia si è distinta per il suo talento e la sua tenacia, conquistando risultati di prestigio a livello regionale, nazionale e internazionale. La sua convocazione al ritiro pre Olimpico è un riconoscimento al suo valore e una grande opportunità per confrontarsi con le migliori atlete d'Italia in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Siamo felicissimi per Nunzia e per questo traguardo così importante", ha dichiarato il presidente dell'Asd Ginnastica Salerno, Juliana Sulce. "La sua convocazione è motivo di grande orgoglio per tutta la società e per la città di Salerno. Siamo sicuri che, indipendentemente dall’esito di questa esperienza, Nunzia saprà dare il massimo nel ritiro.”