Cava piange la "signora Carmela", 91 anni di amore per la "sua" Cavese La promozione in serie C l'ultima gioia di una vita dedicata ai colori biancoblu

Il ritorno in serie C della Cavese è stato l'ultimo regalo che ha ricevuto. Purtroppo Carmela Vergati, per tutti la "signora Carmela", non farà in tempo a vederla. Il suo cuore ha smesso di battere a 91 anni, quasi tutti trascorsi al seguito della sua inossidabile passione. Anche nello scorso campionato, nonostante l'età, aveva seguito tutte le gare casalinghe e le trasferte della Cavese, gioiendo come non mai per il ritorno in serie C dell'aquilotto.

Nel giorno del dolore, la "sua" Cavese l'ha omaggiata. "La Cavese 1919 in tutte le sue componenti, partecipa al dolore che ha colpito le famiglie Vergati e Bisogno per la scomparsa della Signora Carmela. Ci lascia un pezzo di storia del tifo Biancoblù, conosciuta per il suo straordinario amore per i nostri colori. Ci Mancherai".

Omaggio arrivato anche dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli. "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa della signora Carmela. Conosciuta da tutti per la sua grande passione per la nostra Cavese. Sono felice che abbia potuto gioire per la promozione di quest’anno. Condoglianze alla famiglia. Riposi in pace".