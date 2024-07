Pallanuoto, A2. Rari Nantes Salerno, Daniel Gallozzi sarà ancora giallorosso Rinnovato il contratto al centrovasca salernitano che farà parte ancora del gruppo di Presciutti

La Rari Nantes Nuoto Salerno comunica il rinnovo del centrovasca salernitano Daniel Afonso Gallozzi. Grande maturità e crescita della qualità del suo gioco sono stati gli elementi che hanno caratterizzato i suoi ultimi campionati in giallorosso. Come per le passate stagioni in massima serie, Daniel Gallozzi sarà un riferimento fondamentale per trasmettere la passione e soprattutto il forte senso di appartenenza ai colori societari ai giovani innesti che faranno parte della rosa che si appresta ad affrontare il campionato di serie A2 2024/2025.

“La stagione non è finita come volevamo, ma quest’anno sarà importante dimostrare il nostro attaccamento e la voglia di difendere questi colori con personalità e con tanta responsabilità. Non vedo l’ora di ricominciare questa nuova stagione insieme con i miei compagni con l’obiettivo di riportare la Società e la nostra Città di nuovo in A1.” le dichiarazioni di Daniel Afonso Gallozzi.

“Daniel fa parte del nucleo storico, quel gruppo che negli ultimi anni ha avuto un percorso di crescita che ha consentito alla Rari di raggiungere la massima serie e di disputare 5 campionati con le squadre migliori d’Italia. È un giocatore moderno veloce che riesce a ricoprire vari ruoli ed anche lui sarà un punto fermo da cui ripartire il prossimo anno”, ha dichiarato il direttore sportivo Mariano Rampolla.

“La crescita di Daniel, lo scorso anno, è stata notevole e ammirevole nonostante sia stata per lui una stagione molto particolare. Sono certo che durante il prossimo campionato crescerà ulteriormente confermandosi, per la squadra, di grande aiuto”, le dichiarazioni del mister Christian Presciutti.