La Roller Salerno tuona: "La demolizione del Palatulimieri ci obbliga al ritiro" L'annuncio della società sportiva: "Il bando regionale per il Volpe ucciderà dopo 70 anni lo sport"

“La Roller Salerno Campolongo Hospital pensa già al ritiro dal prossimo campionato nazionale di A2”. L’annuncio scuote la Salerno sportiva. Dopo la gioia della Regione Campania per il via libera al bando per il restyling dell’Arechi e del Volpe, ora però le società degli altri sport alzano la voce. Tutto legato proprio agli interventi previsti per il Volpe e che non riguarderanno il Palatulimieri. La struttura indoor verrebbe demolita ma, al momento, non esiste alcuna indicazioni su un’eventuale ricostruzione anche in un’altra area della città.

Incognita che ha spinto la Roller Salerno ad alzare la voce e protestare pubblicamente con una nota stampa durissima: “Era nell’aria questo “sgarbo” allo Sport Salernitano che vede diminuire in tal modo anche il numero degli impianti esistenti nel Comune di Salerno – si legge nella nota -. I vertici societari della Roller Salerno prendono atto con amarezza dello “scempio” contro lo Sport a Salerno ed in particolare contro l’Hockey su pista, il pattinaggio artistico e il pattinaggio corsa da parte di questa Amministrazione Comunale e della Regione Campania che con questo Bando di gara prevedono quasi con certezza la morte di questo sport salernitano proprio a 70 anni dalla sua nascita”.

Eppure la soluzione sarebbe stata già trovata, come ribadito dalla società salernitana: “A nulla sono valsi gli interventi da parte dei Presidenti della Commissione Sport e della Commissione Urbanistica nell’ultimo Consiglio Comunale per chiedere di risolvere la problematica della ricostruzione del Palatulimieri, e avendone già individuato il sito di proprietà del Comune stesso in cui potrebbe sorgere il nuovo impianto Polivalente. A nulla sono servite le lettere di richieste di chiarimenti e sollecitazioni da parte della Roller Salerno al Sindaco già dallo scorso settembre quando si è avuto notizia del nuovo Volpe da 15.000 spettatori”.

Da qui, la possibilità di poter chiedere nelle prossime ore il ritiro dai campionati di A2, Serie B e giovanili di Hockey Pista nonché di pattinaggio artistico, “che vedono più di 250 atleti iscritti al sodalizio, dandone comunicazione alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e al CONI”. La palla ora passa alla Regione Campania.