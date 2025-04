Salernitana, Bronn parla ai bambini: "Dobbiamo salvarci a tutti i costi" Il difensore protagonista per il primo appuntamento del progetto "Salernitana for education"

“Dobbiamo fare di tutto per conquistare la salvezza”. Dylan Bronn parla agli alunni dell’Ic Vicinanza di Salerno. Nel primo appuntamento del progetto “Salernitana for education”, il calciatore tunisino si è soffermato sulla sua esperienza in granata: “Il pubblico ti spinge sempre a essere ancora più forte e qui abbiamo fortuna di avere tifosi molto caldi, alla Salernitana abbiamo i più forti d’Italia. Noi dobbiamo fare di tutto per ripagare il loro calore e conquistare l’obiettivo salvezza”.

Nel mezzo anche alcuni aneddoti sulla sua carriera: dalla sfida a Messi, considerato il più forte, “oltre a lui, tanti attaccanti forti come Lukaku, Mbappè, Neymar”, passando alla sua avventura: “Mangiar bene per crescere bene. Al mattino una colazione completa per essere forte ed affrontare al meglio la giornata, poi tanti pasti bilanciati. Mangiare bene fa bene anche alla testa, per essere sportivi bisogna essere lucidi. Il piatto preferito? La parmigiana di melenzane di mia suocera”.

Il primo incontro del progetto “Salernitana for Education” è stato un successo, grazie alla collaborazione della professoressa Francesca Rega, dirigente scolastico dell’istituto di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro città. Oltre alle testimonianze del disponibilissimo Bronn, l’incontro con gli studenti è stato arricchito dalla presenza del dott. Giampaolo Cataldo, responsabile safeguarding del club e tutor del settore giovanile, e del dott. Stefano Gallo, nutrizionista della prima squadra. Valori dello sport, rispetto delle regole, i segreti della sana alimentazione per vivere meglio e l’importanza dello sport sono stati tra gli argomenti trattati nel corso della mattinata ed al centro dei “lavoretti” proposti dalle tante classi della scuola. Saranno tutti raccolti dal club e i migliori, oltre ad essere esposti al Mary Rosy, consentiranno alle classi autrici di vivere un pomeriggio con i calciatori e lo staff granata al centro sportivo nelle prossime settimane. Ogni studente ha ricevuto, inoltre, il “diploma granata” per aver brillantemente partecipato alla lezione alternativa.