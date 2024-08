Pallamano, A2. Rari Nantes Salerno, colpo in attacco: arriva Alessio Privitera "Sono entusiasta di aver sposato il progetto"

La Rari Nantes Nuoto Salerno comunica l'arrivo in squadra di Alessio Privitera per la stagione 2024/2025. Classe 1993, Alessio si è subito distinto nelle categorie giovanili arrivando a rappresentate i colori nazionali per quattro anni con gli azzurri Under 16 e Under 18. Ha giocato da protagonista per anni nella Nuoto Catania, con una parentesi nel Sori in A1 nella stagione sportiva 2014/2015. Lo scorso anno, in prestito all'Auditore Crotone, ha sfiorato la promozione nella massima serie.

Alessio Privitera arriva alla Rari con le caratteristiche da attaccante decisivo per il raggiungimento degli obiettivi giallorossi in vista dell'inizio del prossimo campionato di serie A2.

“Sono entusiasta di aver sposato il progetto della Rari Nantes Salerno e onorato di essere stato scelto tra i pochi provenienti da fuori, dato che i ragazzi salernitani sono stati riconfermati in blocco. Non vedo l'ora di iniziare la preparazione. Ringrazio in particolar modo il sig. Rampolla per aver fatto si che la trattativa durasse meno di 24 ore e mister Christian Presciutti che mi ha subito contattato, mi ha subito trasmesso la voglia che ha lui, insieme alla società, di fare un campionato puntando alla promozione in A1. Ai miei futuri compagni faccio un grosso in bocca al lupo.” le dichiarazioni di Alessio Privitera.

“Privitera è un giocatore che stavamo cercando da tempo perché pensiamo possa contribuire, con la sua esperienza e con la sua tecnica, al raggiungimento degli obiettivi per la prossima stagione. Sicuramente è un atleta di categoria superiore, tanto è vero che era stato accostato a squadre con obbiettivi molto importanti. Ringraziamo la società Nuoto Catania per la collaborazione e siamo sicuri che questo acquisto ci colloca sempre in modo più importante tra le prime forze del campionato per lo meno come si dice “sulla carta”.” ha dichiarato il direttore sportivo Mariano Rampolla.

“Diamo il benvenuto a Privitera, un giocatore con grande determinazione, esperienza e personalità.

Essendo un attaccante dotato di un ottimo tiro e una buona visione di gioco può garantirci svariate soluzioni offensive.” Le dichiarazioni del mister Christian Presciutti.