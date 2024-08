Cavese, bagno di folla per la presentazione. Lamberti: "Onoreremo questa città" Migliaia di tifosi al Simonetta Lamberti. La carica di patron: "Costruire con ambizione"

Una grande festa per fare il pieno di emozioni prima dell’inizio del campionato. Serata di presentazione per la Cavese al Simonetta Lamberti. Dinanzi ad una tribuna stracolma di tifosi, la società blufoncè ha svelato la nuova squadra a disposizione del tecnico Raffaele Di Napoli. “Un anno fa dissi che la mia voglia di vincere era quella della piazza – le parole del presidente Alessandro Lamberti -. Ci siamo riusciti ma adesso serve salvaguardare la categoria e poi ragionare con ambizione, pensando a costruire un progetto importante di anno in anno. Mi auguro di vedere ogni settimana una squadra determinata e sempre grintosa. L’obiettivo è mantenere la categoria onorando la nostra tifoseria”.

Alla serata è intervenuto anche il direttore sportivo Pasquale Logiudice: “Sicuramente era difficile l’anno scorso perché si arrivava da una delusione. Quest’anno servirà ancora più impegno anche nel nome della grande responsabilità che abbiamo. Sono ansioso e curioso come se fosse il mio primo anno di carriera. Rivivere l’esperienza e le emozioni della scorsa stagione è quello che auguro alla squadra e alla piazza".

Le parole del mister Raffaele Di Napoli: “Dobbiamo archiviare la grande gioia della promozione. Ora dobbiamo goderci questo importante campionato che ci attende. Ho la fortuna di avere tra le mani una squadra forte che è cambiata molto rispetto allo scorso anno. A chi non c'è più va il mio ringraziamento. Sono sicuro però che insieme, nonostante un campionato difficile, unendo le forze sarà possibile centrare il nostro obiettivo e lottare come questa piazza desidera”.