Cavese, Di Napoli: "Benevento big del campionato ma vogliamo stupire" Le parole del tecnico: "Affrontiamo una candidata al successo finale ma non partiamo battuti"

"Voglio vedere una Cavese determinata". Raffaele Di Napoli ha presentato il derby tra Benevento-Cavese in programma domani sera allo stadio Vigorito: "Le emozioni sono tante per questo ritorno in serie C. Ho visto la squadra molto concentrata e poi il calore del pubblico ci è servito tanto per questa sfida. Incontrare il Benevento alla prima giornata ci mette di fronte ad una delle squadre più attrezzate per il campionato con un allenatore che è il top. Sono alla ricerca di una loro identità ma parliamo di un club importante. Sarà banco di prova importante seppur stiamo ricostruendo l'organico ma non deve essere un alibi. Abbiamo intensificato il nostro lavoro trasferendo concetti di una squadra propositiva e aggressiva.

Mercato? Sono soddisfatto della rosa attuale perché la società ha costruito in sinergia il nostro organico. Siamo curiosi di affrontare questo campionato con il giusto mix fra giovani ed esperti".

Un pensiero a Giovanni Rossi, magazziniere dei blufoncè vittima di un incidente e ancora lontano dal club: "Mi aspetto di abbracciarlo presto, lui è stato uno dei segreti della promozione della scorsa stagione".