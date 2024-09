Pallamano, A1. La Jomi Salerno vince all'esordio contro Mezzocorona Le salernitane s'impongono con il risultato di 34-24

La Jomi Salerno vince all’esordio casalingo contro Mezzocorona con il risultato di 34-24. Primo tempo non facile per le padrone di casa che nonostante un buon avvio di gara devono fare i conti con la grande prestazione di Niki Ratsika. L’estremo difensore del club trentino si rende protagonista di diversi interventi tenendo il risultato in bilico. Il parziale con il quale le due squadre vanno a riposo (17 – 12) conferma la buona tenuta della squadra allenata da Fadanelli ma al tempo stesso consolida le certezze della Jomi irresistibile soprattutto nelle ripartenze.

Nel secondo tempo la Jomi Salerno prende definitivamente il largo permettendo a coach Vincent un’ampia rotazione. La prossima settimana le salernitane saranno ospiti del Casalgrande Padana, sconfitto a Pontinia. Le dichiarazioni di coach Thierry Vincent in merito alla gara disputata: “È stata nel complesso una buona prestazione, per molti tratti si è vista una Jomi padrona del gioco e della situazione. Possiamo e dobbiamo migliorare, le condizioni ci sono tutte. Ci sono stati tanti tiri sbagliati. Abbiamo creato tanto ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. In vista della prossima partita, bisogna migliorare nell’efficienza al tiro. Quando c’è una differenza di tre o quaatro gol la concretezza in attacco aiuta a consolidare il vantaggio”.

JOMI SALERNO – MEZZOCORONA 34 : 24 (p.t. 17 : 12)

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 8, Dalla Costa 3, Rossomando 5, Squizziato 2, Fabbo 3, Petkovska, Danti, Woller 3, Lanfredi 1, Lauretti Matos 1, Barreiro 5, Falser, Gislimberti 3. All: Vincent

MEZZOCORONA: Chandarli 5, Campestrini 3, Maurer, Pasolli, Raifer, Ratsika, Mazzucchi, Giovannini, Bassanese 7, Italiano 2, Nunes Santos 5, Pilati 2, Tenaglia. All: Fadanelli