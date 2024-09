Cavese, rimpianto Di Napoli: "Dovevamo vincere noi! Siamo squadra con carattere" Il tecnico dei metelliani: "Peccato per la gestione del recupero, abbiamo pagato l'inesperienza"

Tanto rammarico. Raffaele Di Napoli ha commentato Cavese-Avellino 1-1 non nascondendo la delusione per la vittoria sfumata proprio sui titoli di coda. “I rimpianti sono per la gestione del recupero. Purtroppo abbiamo peccato di inesperienza. Il dispiacere è tanto perché abbiamo fatto una buona partita, gestendo difensivamente nel primo tempo e poi alzando il ritmo nella ripresa. Andare in vantaggio al 90’ contro una corazzata come l’Avellino e poi chiudere con un solo punto lascia dispiacere. Però va elogiato lo spirito battagliero di questa squadra che dimostra di poter lottare contro chiunque. Meritavamo di vincere per come abbiamo lottato e combattuto.

Preparazione alla sfida? Abbiamo concesso nel primo tempo soprattutto con Liotti di poter crossare e cercare Vano. Temevamo questa situazione e, dopo una partenza positiva, abbiamo sbagliato e ci siamo un po’ spenti, cercando di chiudere e soffocare questa giocata. Nel secondo tempo invece ci siamo rialzati e nel finale abbiamo chiuso con tre punte. Questa è la mentalità che voglio dalla squadra, ovvero provare ad offendere sempre.

Rosa? Sono contento della squadra che ho a disposizione e che il direttore ha allestito. Ora sta a me tirare fuori le qualità di un gruppo comunque molto giovane. Quando affronti l’Avellino è normale poi chiedere un pizzico di esperienza in più. Quando si sbaglia, lo si fa per inesperienza”.