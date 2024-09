Cavese, limitazioni per la tifoseria anche per la trasferta con l’Altamura Divieto di acquisto dei tagliandi per i tifosi residenti a Cava de' Tirreni

Un nuovo semaforo rosso. La Cavese deve fare i conti ancora una volta in stagione con le limitazioni decise in materia di ordine pubblico. Pochi minuti fa, attraverso una nota sui propri canali social, il club blufoncè ha annunciato il divieto di trasferta per la sfida con l’Altamura in programma domani sera a Bari solo per i residenti nel comune di Cava de’ Tirreni. Non potranno dunque accedere al San Nicola i residenti nel comune metelliano. La prevendita per tutti i tifosi residenti in altri comuni si concluderà questa sera, Lunedi 23, alle ore 19, al costo di 15 euro più diritti di prevendita. Non sarà possibile l'acquisto online.