Basket A2. Salerno cade con onore contro la corazzata Milano Le salernitane restano in partita per oltre mezz'ora prima di cedere alle lombarde

La Salerno Ponteggi ’92 cede il passo (73-93) alle più quotate ragazze del Repower Sanga Milano, squadra neoretrocessa dalla Serie A1 e con ambizioni di immediata risalita. Le granatine, neopromosse in serie A2 Techfind, hanno comunque ben figurato soprattutto nella prima metà di gara, tenendo il punteggio sul filo dell’equilibrio e mostrando anche ampi margini di miglioramento. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena le ragazze guidate da Patrizia Rinaldi, che ha fatto il suo esordio da prima allenatrice dopo l’addio siglato con Njegos Visnjic, hanno comunque tenuto testa alle avversarie.

LA PARTITA. Oliveira, De Mitri, Orchi, Valerio e Scala: è il primo quintetto della stagione. Avanti Milano con Moroni, Oliveira pareggia dalla lunetta e segna i primi punti del ritorno in A2. A metà primo quarto regna l’equilibrio (6-7). Le triple di Cicic e Moroni non lo spezzano. Yusuf fa zero su due dalla lunetta e il Sanga va 8-15 a 2’ dalla prima interruzione ma due ottime azioni di Vitali e la bomba di De Mitri riportano le granatine a -4 per il 13-17 di fine primo quarto. Alla ripresa è subito botta e risposta Orchi-Cicic. Yusuf e Vitali mandano avanti Salerno (21-19). Grande spirito delle granatine: a metà secondo periodo la tripla di Oliveira fa 27-21. Zelnyte è precisa sui liberi e rosicchia, Salerno riesce a tenersi in gara: a poco più di un minuto dall’intervallo lungo è 36-31 grazie a Orchi, poi le ospiti con Moroni riescono ad andare al riposo sul -1.

Ancora Moroni da tre alla ripresa per il sorpasso ma le granatine non danno segni di cedimento. Il 40 pari di Oliveira dalla distanza è una bomboniera. Toffali e Zelnyte allungano, Valerio da tre risponde. Per Milano però sale in cattedra Allievi (44-50 a 3’:40” dalla mezzora) e arriva il +10. Stavolta le padrone di casa accusano il colpo e il terzo periodo si chiude sul 48-64. Distacco che equivale a mettere la parola fine sulla partita. Pur generosa, la Salerno Ponteggi ’92 cede definitivamente nell’ultimo quarto alla maggiore caratura e alla superiorità fisica del Sanga, che espugna il PalaSilvestri con pieno merito 73-93.

“Buonissima prestazione, sono comunque molto contenta di quanto fatto. Deve essere il nostro punto di partenza - il commento di Patrizia Rinaldi al termine della gara -. Nei primi due quarti c’è stata grande intensità, le ragazze hanno speso tanto. Poi è venuta fuori l’esperienza di Milano ma il bilancio è positivo. Abbiamo speso tanto in difesa e perso tanta lucidità in attacco, venivamo da una settimana particolare, abbiamo potuto lavorare poco. Deve essere un punto di partenza per tornare in palestra rinfrancati e cercare punti alla prossima”.

TABELLINO - SALERNO PONTEGGI ’92-REPOWER SANGA MILANO (13-17; 36-35; 48-64)

SALERNO: Oliveira 26, Naddeo, Valerio 9, Orchi 10, Scala 2, De Mitri 5, Tagliaferri ne, Esposito ne, Kirschenbaum 6, Yusuf 3, Scolpini ne, Vitali 12. Coach: Rinaldi.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 19/25 - Rimbalzi: 38 (15+23; Orchi 8) - Assist: 13 (Oliveira 4) -

Palle Recuperate: 13 (Valerio 3) - Palle Perse: 22 (Oliveira 6).

MILANO: Toffali 17, Moroni 21, Merisio, Zelnyte 10, Allievi 13, Tibé 17, Sordi ne, Cicic 12, Serralunga ne, Finessi 3. Coach: Pinotti.

Tiri da 2: 29/54 - Tiri da 3: 8/14 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 43 (11+32; Tibé 13) - Assist: 26 (Toffali 10) -

Palle Recuperate: 13 (Allievi 3) - Palle Perse: 26 (Zelnyte 6).

Arbitri: Mottola (Taranto), Iaia (Brindisi).