Pallamano A. Genea Lanzara, tutto pronto per la sfida interna contro Sassari Salernitani e sardi vanno a caccia del primo successo in stagione

Archiviate le due trasferte consecutive in quel di Chieti e Cologne, la Genea Lanzara ritorna a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. I salernitani, nella quarta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, affronteranno il Verdeazzurro Sassari in una sfida importante e delicata per la classifica.

Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, di conseguenza la gara di sabato 12 ottobre (fischio di inizio ore 18) rappresenta un’occasione per sbloccarsi e risalire in graduatoria. Tuttavia in casa salernitana bisognerà lavorare tanto, per cercare di lasciarsi alle spalle le due recenti sconfitte esterne e tentare di recuperare alcuni degli atleti infortunati. Al contempo, il Verdeazzurro Sassari è reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro Belluno, compagine con la quale capitan Milano e compagni hanno impattato al debutto in Serie A Silver.

“Siamo reduci dalla gara contro Cologne, purtroppo non è andata come speravamo - afferma Alfonso Didone, terzino della Genea Lanzara - abbiamo rimediato una sconfitta per 33-28 ed è stata per noi una gara molto difficile, considerando anche le numerose assenze nel roster. L’inizio del match è stato completamente appannaggio dei nostri avversari, che ne hanno approfittato per allungare nel divario. Siamo comunque già al lavoro sotto le direttive di coach Villanueva per preparare il prossimo match casalingo contro Verdeazzurro Sassari. Dobbiamo migliorare sia in difesa che in attacco, sperando nel rientro di alcuni ragazzi infortunati”.

La gara tra Genea Lanzara e Verdeazzurro Sassari andrà in scena sabato 12 ottobre alle 18 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

4^ GIORNATA SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Campus Italia – Cologne; Genea Lanzara – Verdeazzurro; Carpi – Molteno; Mascalucia – Trieste; Romagna – Bologna; Belluno – Haenna.