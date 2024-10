Basket A2. Colpo esterno della Salerno Ponteggi: Di Lorenzo parte con il botto Primo successo in stagione per la formazione di patron Angela Somma

Vittoria importantissima per la Salerno Ponteggi ’92. Al PalaCici di Arese le granatine suggellano l’esordio di coach Gennaro Di Lorenzo con una prestazione di grande carattere, portando a casa un successo (81-84) vitale. Primi punti alla seconda giornata del torneo di Serie A2 Techfind, per la gioia anche di patron Angela Somma.

“L’importante è aver vinto, volevamo fortemente i due punti. Ci siamo dati da fare e abbiamo anche un po’ sofferto. Abbiamo mischiato anche un po’ le carte a un certo punto. Sottolineo l’atteggiamento positivo di tutte. Giussano è una buona squadra, avevamo meno rotazioni del normale rispetto a loro perché purtroppo un virus intestinale ha colpito Vitali e non ho potuto impiegarla. Siamo riusciti comunque a dire la nostra. Certo, dobbiamo mettere a posto ancora molte cose, però per essere la prima settimana di lavoro, le ragazze hanno già fatto tanto e assimilato parecchio. Bene tutte con il loro apporto, prestazione che fa ben sperare per il futuro. Le parole del presidente? Era contentissima, siamo tutti felici”, il commento dell’allenatore.

La partita. Al pronti-via Oliveira infila la tripla, poi Bernardi accorcia. La portoghese è in serata (31 punti, top scorer) e trascina le sue insieme a Yusuf e Kirschenbaum nell’ottimo primo quarto. La sua tripla vale il +8 (17-25) a un minuto dalla prima interruzione. C’è gloria anche per la giovane Esposito, al primo canestro in A2; Reani, ancora Bernardi e poi la freddezza di Diotti dalla lunetta fanno 24-27 al primo parziale. Salerno accelera alla ripresa delle ostilità con le bombe di Oliveira e Kirschenbaum inframezzate dal canestro in appoggio di Yusuf per il +11 (24-35). Il contro-break lombardo porta la firma di Szajtauer fino al -4 ma le ragazze di Di Lorenzo accelerano e toccano il +15 grazie a Valerio, ancora Kirschenbaum e una super Oliveira dalla distanza. Giussano limita i danni e va all’intervallo lungo sul 42-53. Nel terzo periodo, la Salerno Ponteggi ’92 accusa la stanchezza e le Foxes ne approfittano mettendo il naso avanti a tre minuti e mezzo dalla mezzora (60-59). È di nuovo punto a punto. I 4 falli di Orchi e Yusuf accorciano ulteriormente le rotazioni per coach Di Lorenzo. Spirito di gruppo, tenacia, sacrificio: Salerno dà fondo a ogni energia e con Valerio, Oliveira, Orchi e il libero De Mitri torna a +5 al 30’ (64-69). In avvio di ultimo quarto Scala fa +7 da sotto. Orchi fa in tempo a infilare la bomba del +10 prima di uscire per 5 falli. Giussano non molla soprattutto con Szajtauer. Salerno tiene il ritmo con Scala e Oliveira: a metà periodo è 70-79 per le campane. Qualche errore di stanchezza su ambo i fronti, poi De Mitri fa il 70-81. Due su due dalla lunetta per Bernardi a 3’ dalla fine, Reani e Bernardi accorciano ulteriormente: 77-81 a un giro di lancette dalla sirena. Oliveira impeccabile dalla lunetta, Crippa e Poma portano Giussano a -2 a 34 secondi dalla fine. Finale al cardiopalma. Timeout Di Lorenzo. Valerio conquista un fallo vitale, fa uno su due dalla lunetta, Poma fallisce la tripla e la sirena sancisce l’81-84 finale.

TABELLINO - FOXES GIUSSANO-SALERNO PONTEGGI 81-84 (24-27; 42-53; 64-69)

GIUSSANO: Ramon, Reani 5, Diotti 20, Petronio 3, Colico 3, Zanetti 2, Poma 2, Crippa 2, Bernardi 22, Szajtauer 20, Pirozzi 2. Coach: Stazzonelli.

Tiri da 2: 23/51 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 17/24 – Rimbalzi: 42 (16+26; Szajtauer 14) – Assist: 21 (Diotti 6 4) – Palle Recuperate: 5 – Palle Perse: 20 (Diotti 6). Uscite 5 falli: Colico.

SALERNO: Oliveira 31, Naddeo ne, Valerio 10, Orchi 5, Scala 8, De Mitri 5, Esposito 2, Kirschenbaum 11, Yusuf 12, Scolpini ne, Vitali ne. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 21/37 – Tiri da 3: 11/25 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 31 (7+24; Scala 6) – Assist: 20 (Scala 5) – Palle Recuperate: 9 (Valerio 3) – Palle Perse: 16 (Oliveira 6). Uscite 5 falli: Orchi.

Arbitri: De Giorgio-Parisi