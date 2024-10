L'EA7 Emporio Armani Milano passa a Scafati: Givova ko (78-83) Serie A: terza sconfitta di fila per la squadra gialloblu. Vince l'Olimpia al PalaMangano

Sconfitta casalinga per la Givova Scafati. Alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano vince l'EA7 Emporio Armani Milano con il risultato di 78-83 nella quarta giornata di LegaBasket Serie A. Parziali di 14-21, 23-15, 18-26 e 23-21 con l'allungo decisivo nel terzo quarto per gli ospiti. "Lavoriamo sui dettagli per provare a vincere partite di questo genere, solo così possiamo puntare a vincere anche contro avversari così fisici e dinamici. - ha spiegato il coach della Givova, Marcelo Nicola - Milano veniva da una settimana difficile in Eurolega, sapevamo che sarebbero venuti qui con la faccia giusta. È mancata un po’ di lucidità, ovviamente siamo delusi per il risultato finale, ma prendiamo quanto di positivo c’è stato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - EA7 Emporio Armani Milano 78-83

Parziali: 14-21, 23-15, 18-26, 23-21

Scafati: Gray 22, Sangiovanni ne, Zanelli 5, Ulaneo ne, Sorokas 1, Pezzella ne, Miaschi, Pinkins 10, Cinciarini 7, Stewart 20, Akin 13, Hruban ne. All. Nicola

Milano: Dimitrijevkij 13, Bortolani ne, Tonut 9, Bolmaro 6, Brooks 22, Ricci 7, Suigo ne, Flaccadori 1, Caruso 6, Shields 11, Mirotic 4, McCormack 4. All. Messina

Arbitri: Attard, Loguzzo, Nicolini