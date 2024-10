Cavese, ecco Maiuri: "Ambiente unico, questa squadra ha l'obbligo di salvarsi" Le prime parole del neo-tecnico: "Tutti devono mettere cuore e anima per questo club"

La Cavese presenta il nuovo tecnico Vincenzo Maiuri. L’allenatore è stato accolto in conferenza stampa dal vice-presidente Angelo Piscitelli: “Parto con un ringraziamento a mister Di Napoli che con umiltà, dedizione si è messo in discussione permettendoci di vincere trionfalmente il campionato di serie D. In questo momento c’è dispiacere per l’esonero ma anche la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta in attesa dei risultati. Per mister Maiuri si tratta di un ritorno a Cava: ha fame, è un grande lavoratore, si è messo al servizio dei ragazzi. Noi abbiamo l’obbligo di salvarci e uniti possiamo raggiungere l’obiettivo. Abbiamo dei punti in meno rispetto a quello che ci aspettavamo ma è legata alla fortuna che non ci ha aiutato. Siamo sicuri di aver allestito una rosa importante ma siamo pronti a recitare un ruolo importante. La proprietà della Cavese ha a cuore la squadra, siamo sul pezzo e vogliamo raggiungere il percorso che abbiamo in mente".

Vincenzo Maiuri: “Allenare la Cavese non è per tutti, la considero una fortuna. Sono felicissimo di ritornare in questo meraviglioso posto, che mi h dato tanto, in un ambiente che non solo pretende. Sono stato qui nel periodo del lock-down, non ho potuto conoscere la tifoseria che sa offrire tanto. Trovo una squadra in salute dal punto di vista atletico, che ha la cultura del lavoro e i meriti sono di mister Di Napoli. Credo che questa squadra faccia del ritmo e dell’intensità la sua forza. Ci sono aspetti da migliorare ma parliamo di una squadra che si è giocato sempre le partite fino alla fine. Ora ci attendono tre partite importanti ma abbiamo già individuato dove poter migliorare. Voglio una squadra che sappia dare il massimo, sapersi calare per amore della Cavese con umiltà, dedizione e sacrificio.

Con grande piacere vado a conoscere questo gruppo. La società mi ha spiegato che se ci sarà possibilità di intervenire per potenziare la rosa lo farà senza fare spese folli ma con il budget che resta però da guardare sempre con grande attenzione. Mi prenderò qualche settimana per valutare bene la rosa prima di esprimermi.

Modulo? E’ una squadra che è costruita sul 3-5-2 ma che è stata costretta a passare alla difesa a 4 a causa di infortuni. Non voglio mettere incertezze ma punto a lavorare su quelle che sono le basi di una squadra che deve migliorare. Partiremo da una difesa a 4 e poi capiremo in corso d’opera come e se poter modificare l’assetto”.