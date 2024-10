Basket A2. Scivolone per la Salerno Ponteggi: fa festa San Giovanni Valdarno Le toscane s'impongono con un perentorio 69-96

Niente da fare per la Salerno Ponteggi ’92 contro la capolista San Giovanni Valdarno. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena la spuntano le toscane con un perentorio 69-96 nel match valevole per la quarta giornata della Techfind Serie A2 femminile. La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è squadra costruita per tentare il salto di categoria e lo ha dimostrato al PalaSilvestri. L’aggressività delle granatine in partenza sfocia nel limite dei troppi falli che mandano la squadra di coach Di Lorenzo in bonus dopo soli tre minuti. Nelle toscane, Rossini scrive percentuali importanti ed è inarrestabile. Il primo parziale (13-20) è prologo di un secondo quarto in cui Oliveira prova a risollevare le sorti delle sue ma le ospiti continuano a viaggiare ad alta velocità (34-45 all’intervallo lungo).

Tanti errori sotto canestro per la Salerno Ponteggi ’92, a fronte della solidità e della lucidità della compagine ospite, che alla mezzora è sempre saldamente avanti +16 (49-75). Nell’ultimo quarto il copione non cambia e San Giovanni Valdarno vince con merito, confermandosi in testa alla

classifica da sola ed imbattuta.

Questo il commento di coach Gennaro Di Lorenzo: “Abbiamo tentato in tutti i modi di riprenderla con la forza di volontà ma il divario era oggettivo, tecnicamente erano superiori. Il lavoro è stato tanto nella riconquista della palla, però poi abbiamo anche sbagliato molto, troppo, in fase di conclusione. Abbiamo avuto percentuali bassissime, vien da sé che il morale va giù e la forza di recuperare poi si spegne. Stasera è mancata la dedizione, dovevamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e ci siamo bloccati commettendo errori difensivi marchiani, sebbene avessimo lavorato tanto sotto questo aspetto in settimana. In attacco non

possiamo dipendere troppo da Rita Oliveira, bisogna trovare punti anche in altre mani ed essere pericolose tutte. Vanno fatti i complimenti a Valdarno, che si candida con pieno merito alla promozione. La ritengo la squadra più forte incontrata finora. Testa alla prossima, lavoriamo giorno dopo giorno per migliorarci. Forse non ci meritavamo questo divario di punti, anche se la sconfitta è meritata ma anche questo può servire a crescere. Non dobbiamo mollare mai. Ho dato spazio anche alle più giovani nel finale, perché durante gli allenamenti se lo sono meritato questo esordio in A2”.

TABELLINO - SALERNO PONTEGGI ’92-POL. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO 69-96 (13-20; 34-45; 49-75)

SALERNO: Oliveira 17, Valerio 13, Orchi 4, Scala 5, De Mitri 16, Naddeo, Tagliaferri, Esposito, Kirschenbaum 8, Yusuf 5, Scolpini ne, Vitali 1. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 10/20 – Tiri Liberi: 11/20 – Rimbalzi: 27 (8-19; Yusuf 5) – Assist: 15 (Oliveira 5) –

Palle Recuperate: 12 (Valerio 4) – Palle Perse: 32 (Oliveira 6). Uscite 5 falli: Scala.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Rossini 23, Stroscio 4, Conde Duran 12, Cruz Ferreira 6, Amatori 12, Degiovanni 12, Rinaldi, Lazzaro ne, Mioni 21, Di Fine 2, De Cassan 4. Coach: Garcia Fernandez.

Tiri da 2: 25/43 – Tiri da 3: 5/10 – Tiri Liberi: 31/40 – Rimbalzi: 36 (8-28; Mioni 10) – Assist: 16 (Conde Duran 4) – Palle Recuperate: 13 (Degiovanni 4) – Palle Perse: 20 (Degiovanni 4).

Arbitri: Del Gaudio-Leggiero