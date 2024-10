Givova Scafati Basket: quarto ko di fila, vince l'Umana Reyer Venezia (75-69) Coach Nicola: "Ancora una volta ci sono mancate le piccole cose"

Finale di 75-69 nella gara del Taliercio. La Givova Scafati esce sconfitta dalla sfida contro l'Umana Reyer Venezia. Quarta sconfitta consecutiva per i gialloblu di coach Marcelo Nicola. "Abbiamo lottato come sempre e messo la partita nella giusta direzione nei primi 20 minuti, poi, ancora una volta, ci sono mancate le piccole cose. - ha spiegato il tecnico della Givova - Sapevamo che Venezia è una squadra di grande taglia che va forte a rimbalzo d’attacco, nel secondo tempo hanno alzato la loro intensità difensiva e noi abbiamo fatto fatica a trovare tiri aperti, forzando e sbagliando troppo. Avremmo avuto bisogno di tenere lo stesso dinamismo del primo tempo anche nel secondo per portare via i due punti".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - Umana Reyer Venezia 75-69

Parziali: 19-23, 18-17, 18-17, 20-12

Venezia: Tessitori 6, McGruder 10, Lever ne, Casarin 8, Fernandez 7, Moretti 4, Janelidze ne, Kabengele 13, Wheatle 2, Simms 7, Wiltjer 18, Natale ne. All. Spahija

Scafati: Gray 19, Sangiovanni ne, Zanelli, Ulaneo ne, Sorokas 5, Pezzella ne, Miaschi ne, Pinkins 10, Cinciarini 17, Stewart 14, Akin 2, Hruban 2. All. Nicola

Arbitri: Sahin, Bettini, Bartolomeo