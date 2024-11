Multa Cavese, Rifondazione Comunista: "Rispettare la libertà di espressione" Solidarietà ai tifosi per lo striscione dedicato a Stefano Cucchi

In merito alla recente multa inflitta alla Cavese Calcio per lo striscione dedicato a Stefano Cucchi, il Circolo di Rifondazione Comunista di Cava de' Tirreni esprime la propria solidarietà e il proprio sostegno. "Riteniamo che il gesto dei tifosi della cavese sia un importante atto di memoria e giustizia, che ricorda un tragico capitolo della nostra storia recente. La lotta per i diritti civili e per la verità è un valore fondamentale che deve essere sostenuto e difeso", si legge in una nota diffusa. "La decisione di esporre uno striscione in ricordo di Stefano Cucchi è un segnale forte e chiaro, che invita a riflettere sulla necessità di un impegno costante contro ogni forma di abuso e ingiustizia. Apprezziamo il sostegno di Ilaria Cucchi, che ha condiviso e amplificato questo messaggio di speranza e resistenza. Chiediamo che la libertà di espressione sia rispettata e che il calcio continui a essere un luogo di inclusione e solidarietà. Ci uniamo ai tifosi della Cavese nel richiamo a una società più giusta e consapevole".