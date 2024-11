Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno, pari all'esordio contro Palermo La formazione salernitana impatta 11-11 alla piscina "Vitale"

Sfiora il successo la Bricobros Rari Nantes Arechi nella gara d’esordio del Girone Sud del campionato nazionale di Pallanuoto Maschile di A2 contro il WP Palermo. I ragazzi di Roberto Baviera fermano la più esperta compagina siciliana sul 11-11 ma avrebbero meritato il successo pieno.

I tanti accorsi sugli spalti della piscina “Simone Vitale” non si sono certo annoiati. Anzi, in vasca le due squadre si sono affrontate a viso aperto: i boys di Baviera assai motivati ma con una preparazione atletica non del tutto completata, gli scafati siciliani che quando la stanchezza stava per prendere il sopravvento hanno dato fondo alla loro decisiva esperienza. Un connubio che ha dato vita al un match molto combattuto, con protagonisti decisivi anche i due portieri, De Totero e Calabresi, che di patate bollenti ne hanno tolte ai propri compagni in più di un’occasione.

Quasi sempre è stata la Bricobros a dover rincorre gli avversari. Nel primo tempo i siciliani aprono le marcature con Raineri e raddoppiano con Occhione. A Barberisi l’onere di accorciare le distanze e a De Sio di agguantare il pari ma Migliaccio sigla il parziale di 2-3 per il Palermo.

Nella seconda frazione la battaglia si fa più intensa. I siciliani con Occhione cercano di prendere largo ma Barberisi tiene in gioco la Bricobros. Galioto rimette il Palermo avanti di due ma Vuolo trova la porta e consente all’Arechi di restare in scia. Eskent e Migliaccio cercando di sferrare un doppio colpo decisivo con un inizio di fuga ma una gran doppietta di Gregorio mette fine alla corsa e tiene la Rari Nantes Arechi ancora in partita (6-7).

Nel terzo tempo la Bricobros tiene testa al Palermo: Albano segna il pari ma Occhione trova una rete su cui incombe un clamoroso errore arbitrale: il giocatore siciliano subisce fallo ma batte in maniera evidente entro i 6 metri (come si evidence anche dalle immagini video…) ma si vede aggiudicare la rete che invece andava annullata. A nulla sono valse le proteste della panchina salernitana sulla decisione dei direttori di gara che anche nel resto della gara non hanno particolarmente brillato per coordinamento tra loro. A centrare il pareggio per l’Arechi sarà poi Gregorio (8-8).

Nella quarta ed ultima frazione la Bricobros Rari Nantes Arechi mette addirittura il muso davanti ai siciliani con Gregorio ma Raineri riporta le cose in pari. Apicella riporta in vantaggio l’Arechi e Galioto perfeziona l’aggancio. Albano sigla l’11-10 ma Migliacco approfitta di una disattenzione della difesa di casa per trovare il gol dell’11 pari al Palermo. Nel finale di partita alcune nuove decisioni degli arbitri fanno una vittima: Roberto Baviera si vede sventolare il cartellino rosso e deve abbandonare il campo mentre la gara si avvia alla sirena finale, con il rammarico in casa salernitana di non aver saputo sfruttare la superiorità numerica in più di un’occasione.

Bricobros Rari Nantes Arechi - Lemon Sistemi WP Palermo 11-11

Bricobros Rari Nantes Arechi: Paone, Mileti, Giannatsis, Lamanna, De Sio 1, Ragosta, Albano 2, Gregorio 4, Santoro, Vuolo 1, Apicella 1, Barberisi 2, De Totero, Pagano. All.: Roberto Baviera

Lemon Sistemi WP Palermo: Calabresi, Pelliccione, Galioto 2, Migliaccio 3, Occhione 3, Modica, Pettonati, Russo, Caparezza, Eskert 1, Randazzo, Raineri 2, Bonaccorso, Puleo. All: Mario Raimondo

Arbitri: Castagnolo di Recco e Volpini di Anzio