Pallanuoto A2. Trasferta in terra laziale per la Rari Nantes Salerno I salernitani affronteranno il Centro Nuoto Latina

Sabato 23 novembre 2024, alle ore 15:00, lo Stadio del Nuoto di Anzio sarà il teatro della sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A2 maschile della Check-Up Rari Nantes Salerno contro i padroni da casa del Centro Nuoto Latina.

Dopo la convincente vittoria per 18-9 nel derby contro il Circolo Nautico Salerno, i ragazzi di coach Christian Presciutti puntano a confermare il buon momento di forma ed a consolidare la propria posizione in classifica.

“Mi aspetto una partita combattuta. Veniamo da una settimana nella quale, nonostante qualche acciacco, abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Dovremo mantenere alta la concentrazione, soprattutto nella fase difensiva, dove stiamo crescendo.” ha dichiarato mister Christian Presciutti alla vigilia del match.

Il Centro Nuoto Latina si presenta con il morale alto dopo la vittoria in trasferta contro i Waterpolo Napoli Lions, conclusasi con il risultato di 12-9. Una squadra solida e ben organizzata che, tra le mura amiche, cercherà di mettere in difficoltà i giallorossi.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 23 novembre 2024, ore 15:00 – Centro Nuoto Latina vs Check-Up RN Salerno

Sabato 30 novembre 2024, ore 18:00 – Check-Up RN Salerno vs RN Arechi