Cavese, Maiuri verso il Cerignola: "Servirà carattere e umiltà" Il tecnico senza Fella e Piana contro la vice-capolista: "Deve prevalere unione e qualità"

Sfida alla vice-capolista. Vincenzo Maiuri carica la sua Cavese in vista della trasferta difficile sul campo del Cerignola. In conferenza stampa, il tecnico metelliano si affida al carattere della sua squadra, con il vento in poppa dopo il bel successo sul Taranto: “Ci siamo preparati bene ad una trasferta insidiosa. Sono felice di poter avere un gruppo volitivo, bravo nell’impegnarsi con continuità in ogni semplice allenamento. Stiamo crescendo, consapevoli che domani servirà lottare su ogni pallone, mantenere altissima l’attenzione per tutta la durata della gara, anche grande applicazione. Mi aspetto una partita difficile, ricca di insidie così come tutto il campionato. Noi dobbiamo mantenere i pregi che abbiamo messo in campo fin qui, questo è lo step più importante per far sì che prevalga sempre la Cavese.

Cerignola? Non mi stupisce il secondo posto in classifica perché è una squadra costruita per tentare il grande salto. Ci sono due-tre favorite ma loro sono una squadra che può ambire ad essere lì sopra in classifica.

Che partita sarà? Quella tra due squadre che vogliono vincere. Andremo lì con i nostri mezzi e con umilità, senza presunzione perché altrimenti rischiamo di incassare la goleada. Ma siamo consapevoli delle nostre qualità.

Infermeria? Non avremo Fella e Piana ma aumenterò il minutaggio di Sorrentino dopo l’ottimo ingresso di settimana scorsa”.