Pallanuoto A2. La Rari Nantes Salerno fa suo il derby contro l'Arechi I giallorossi si sono imposti con un netto 17-7

La Check Up Rari Nantes Salerno continua a volare nel campionato di Serie A2 - Girone Sud, centrando la quarta vittoria consecutiva. Nel derby cittadino contro la Rari Nantes Arechi, i giallorossi si sono imposti con un netto 17-7, confermando la loro supremazia in questo inizio di stagione.

Un incontro che non ha mai lasciato dubbi sull'esito finale, con la Rari capace di imporre il proprio ritmo praticamente per tutta la durata del match. Il numeroso pubblico presente alla "Simone Vitale" ha potuto assistere a una partita ricca di reti da parte dei ragazzi di coach Christian Presciutti.



LA CRONACA

La sfida si apre con una partenza decisa dei giallorossi, che grazie a Luongo e De Freitas mettono subito a segno un parziale di 2-0. L’Arechi tenta di rispondere, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio della Rari sul 3-2, grazie alla rete di Andrea Fortunato.

Nel secondo quarto la Rari prende definitivamente il controllo, allungando con le marcature in serie di De Freitas, De Simone, Sifanno e Fortunato. Il tabellone segna 7-3 alla pausa lunga, lasciando la netta impressione di una sola squadra in campo.

Il terzo periodo sancisce la fine dei giochi: De Freitas (autore di una quaterna complessiva), Gallozzi, Siani, Pica e De Simone portano il risultato sul 12-5.

L’ultimo quarto è pura accademia per la Check Up Rari Nantes Salerno, che chiude la partita sul definitivo 17-7 grazie ai gol di De Freitas, Pica, Siani, Luongo e Chianese. Ancora importante il contributo in minuti giocati e reti dei più giovani che stanno entrando sempre di più nei meccanismi di squadra.

Soddisfatto coach Christian Presciutti, queste le sue parole a caldo al termine del match "Un derby è sempre una partita particolare che può nascondere delle insidie. I ragazzi sono stati bravi ad affrontarla nel modo giusto, concentrati sin dalle prime battute. Abbiamo ancora margini di crescita e questo è positivo, cercheremo di recuperare gli infortunati in vista della difficile trasferta contro la Lazio".

La Check-Up Rari Nantes Salerno tornerà in vasca sabato 7 dicembre alle Cupole di Roma (ore 18:30) per affrontare la Lazio, unica altra squadra ancora a punteggio pieno assieme ai giallorossi. Si preannuncia un vero big match per la vetta della classifica.

IL TABELLINO:

CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 2, A. De Simone 2, C. Sanges, R. Agulha De Freitas 4, D. Gallozzi 1, A. Fortunato 2, F. Sifanno 1, G. Siani 2, P. Borsellino, A. Privitera, D. Pica 2, G. Vassallo, A. Chianese 1. All. Presciutti.

R.N. ARECHI: M. Paone, D. Pisani, A. Giannatsis 1, C. Lamanna, C. De Sio 1, G. Manfredi, L. Albano 1, G. Gregorio 1, V. Santoro, M. Vuolo 1, A. Apicella 1, G. Barberisi 1, F. De Totero, C. Pagano. All. De Sio.

Arbitri: Rovandi e Petraglia

Note: parziali 3-2, 4-1, 5-2, 5-2. Uscito per limite di falli Santoro (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Check-up R.N Salerno 6/11 + un rigore e R.N Arechi 0/8