Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno ko nel derby contro la Canottieri Napoli La formazione salernitana è stata superata con un netto 17-5

Netta sconfitta per la Bitdrome Circolo Nautico Salerno: la Canottieri Napoli s’impone 17-5 Sulla carta era la sfida più difficile dell’intero campionato e il verdetto emesso dalla vasca ha confermato le previsioni della vigilia. Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 il Circolo Canottieri Napoli supera con un inequivocabile 17-5 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno in un match nel quale il divario tra le due contendenti appare netto e la partita mai in discussione. Non era certo contro la principale favorita al salto di categoria che la truppa gialloblu, priva per l’occasione di capitan Esposito, doveva conquistare punti utili alla corsa salvezza ma se l’obiettivo principale dell’annata è quello della crescita di un gruppo di giovani che costituiscono l’asse portante del futuro societario è doveroso segnalare il significativo passo indietro compiuto dal punto di vista della prestazione.

Al cospetto dei partenopei, a prescindere da quella che poteva essere la forbice del punteggio finale, era doveroso giocare con ben altro piglio e personalità interpretando in maniera esemplare le due fasi di gioco e compensando con l’atteggiamento l’evidente differenza sia in termini di valori tecnici che di

esperienza. Il risvolto positivo della medaglia è che sono numerose le indicazioni emerse per riprendere a lavorare in settimana con grande carica ed entusiasmo in vista dell’importante sfida interna di sabato prossimo contro la Giorgini Ottica Muri Antichi.

A fine partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi:” Rari Nantes Salerno e Canottieri Napoli faranno un campionato a parte secondo me. Ho visto una

prova che non mi è piaciuta dal punto di vista dell’atteggiamento perché contro squadre così forti l’atteggiamento deve essere propositivo, facciamo un significativo passo indietro rispetto alle buone prestazioni offerte nelle prime partite. Se ad una squadra come la Canottieri presti il fianco, il risultato non può che essere questo. Ribadisco che l’atteggiamento non può essere assolutamente questo in una categoria come la serie A2”.



AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI-POL. C.N. SALERNO 17-5 (Parziali: 3-1; 7-1; 4-2; 3-1)

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: E. Caruso, K. Guadagni 1, S. Iacovelli 2, M. Coda 3, G. Confuorto 1, V. Raia 1, D. Mutariello, M. Gargiulo 5, M. Parisi 2, V. Tozzi 1, M. Parascandolo, U. Esposito 1, P. Fuorto, M. Catullo. All. Massa



POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 1, U. Piccolo, A. Roscigno, A. Di Somma 2, M. Malandrino, E. Pignataro, L. Fileno 1, S. Cucciniello, F. Marcellino 1, K. Della Monica, F. Luongo, D. Giarletta, A. Strianese. All. Fasano



Arbitri: Brasiliano e Capobianco



Note: Uscito per limite di falli Catullo (N) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AC Group Canottieri Napoli2/7 e Pol. C.N. Salerno 2/6 + 2 rigori.