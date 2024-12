Due overtime per la vittoria della Givova Scafati sull'Estra Pistoia (107-102) Pilot: "Abbiamo dimostrato che siamo con la testa dentro questo campionato"

La Givova Scafati conquista due punti preziosi nel cammino salvezza. La squadra gialloblu ha superato l'Estra Pistoia con il risultato di 107-102 dopo due tempi supplementari. Sono 34 i punti realizzati da Gray con 21 per Jovanovic all'esordio e 19 per Stewart. Alla squadra toscana non bastano i 26 punti di Silins e i 24 di Forrest. "C’è grande soddisfazione: martedì ci eravamo detti che oggi poteva anche crollare il mondo, ma dovevamo portare a casa i 2 punti. - ha spiegato il coach di Scafati, Damiano Pilot - Sto notando grande applicazione da parte dei miei ragazzi, chiaramente abbiamo ancora tanti difetti, ma al tempo stesso enormi margini di miglioramento. Stasera è successa la qualunque, ma nel secondo tempo supplementare abbiamo dimostrato che siamo con la testa dentro questo campionato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Undicesima Giornata

Givova Scafati - Estra Pistoia 107-102 d2ts

Parziali: 22-22, 16-23, 28-24, 17-14, 9-9, 15-10

Scafati: Gray 34, Sangiovanni ne, Zanelli, Ulaneo ne, Sorokas 2, Greco ne, Miaschi 8, Pinkins 6, Cinciarini 15, Stewart 19, Jovanovic 21, Akin 2. All. Pilot

Pistoia: Benetti, Christon 22, Della Rosa 3, Anumba ne, Paschall 16, Pinelli ne, Rowan 11, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi, Smith, Silins 26. All. Markovski

Arbitri: Lanzarini, Borgo, Dionisi