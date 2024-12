Il 2024 si chiude con un ko: Bricobros Rari Nantes Arechi battuta a Napoli A Fuorigrotta la Canottieri s'impone con un perentorio 15-7

Sconfitta con onore per la Bricobros Rari Nantes Arechi alla piscina “Scandone” contro la Canottieri Napoli nella 6ª giornata della regular season del girone sud del campionato maschile di A2 di pallanuoto: il match è andato ai padroni di casa con il punteggio finale di 15-7.

Anche in questo caso troppo forte il settebello di Vincenzo Massa che si conferma seconda forza del girone e pretendente al salto di categoria. Prestazione onorevole quella dei ragazzi di Roberto Baviera che hanno messo in campo tutto il repertorio per giocare, per quanto possibile, alla pari degli avversari.

Eppure la Bricobros ha tenuto testa ai più blasonati avversari nella prima frazione (3-3), portandosi anche subito avanti di 2 con Santoro e Gregorio ma poi la Canottieri è venuta subito fuori con una tripletta di Raia, intervallata da un rigore di Gregorio.

I padroni di casa hanno subito messo il sigillo al match nella seconda e terza frazione dove non hanno lasciato spazio agli uomini di Baviera, imponendosi con risultati senza appello: 3-0 e 4-0.

Nell’ultima frazione la Bricobros Rari Nantes Arechi ha cercato in qualche maniera di rivitalizzare almeno la prestazione in vasca punzecchiando i partenopei che però hanno fatto sempre buona guardia, conducendo l’ultimo e decisivo tempo sul parziale di 5-4.

Con la battuta d’arresto di Napoli si è chiuso per la Bricobros un ciclo terribile con le tre gare contro Rari Nantes Salerno, Anzio e Canottieri che hanno portato solo sconfitte e l’ultimo posto in classifica.

Il campionato di pallanuoto di A2 si ferma per le festività natalizie. Per il settebello del presidente Elena Gallo il ritorno in vasca è previsto per sabato 11 gennaio 2025 alla piscina “Simone Vitale” alle ore 15,00 contro la Muri Antichi di Catania.

Ac Group Canottieri Napoli – Bricobros R.N. Arechi 15-7 (3-3; 3-0; 4-0; 5-4)

Ac Group Canottieri Napoli: E. Caruso, K. Guadagni, S. Iacovelli 1, M. Coda 1, G. Confuorto 2, V. Raia 6, D. Mutariello 1, M. Gargiulo 1, M. Parisi 1, V. Tozzi 1, B. Borrelli, U. Esposito 1, P. Fuorto, M. Catullo. All. Massa

Bricobros R.N. Arechi: M. Paone, C. Pagano, A. Giannatsis 1, C. Lamanna, C. De Sio, A. Ragosta, L. Albano, G. Gregorio 4, V. Santoro 1, G. Baviera, A. Apicella 1, G. Barberisi, F. De Totero, G. Manfredi. All. Baviera

Arbitri: Petraglia e Torneo

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Canottieri Napoli 4/6 + 3 rigori (uno fallito) e Arechi 3/6 + 2 rigori.