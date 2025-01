Pallanuoto A2. Alla "Vitale" c'è il derby Rari Nantes Arechi-Circolo Nautico Baviera: "Affronteremo i cugini e sarà sicuramente una bellissima partita"

Tutto pronto per la gara tra Bricobros Rari Nantes Arechi e Circolo Nautico che scenderanno in vasca sabato 18 gennaio 2025 alle ore 19,30 alla “Simone Vitale” di Salerno per l’ottava giornata del campionato del girone sud della A2 maschile di pallanuoto.

Per la compagine del presidente Elena Gallo il cammino nel torneo si sta facendo critico: all’attivo solo 2 pareggi, 5 sconfitte e zero vittorie.

Nell’ultima partita, quella di sabato scorso, contro Muri Antichi il settebello di Roberto Baviera ha dato l’impressione di poter imprimere una svolta alla stagione con un cambio di atteggiamento. «Sicuramente avremmo potuto centrare il nostro primo successo, abbiamo raccolto solo un punto – ammette il coach della Bricobros – ma potevamo anche non raccogliere nulla perché il match è stato in bilico fino alla fine».

L’attenzione di Baviera è però ora orientata alla gara di sabato, al derby contro il Circolo Nautico che per il calendario gioca ufficialmente in casa ed è appena un punto avanti in classifica ai ragazzi della Bricobros: «Affronteremo i cugini e sarà sicuramente una bellissima partita, mi attendo una piscina stracolma, spero arrivi il primo successo della stagione ma sono consapevole già da subito che sarà molto difficile. Tatticamente c’è da attendersi un confronto che si giocherà molto sui nervi. Chi sarà bravo a gestire la tensione, a restare calmo potrà fare sua la partita. L’ho detto più volte ai miei ragazzi: in vasca ci si va prima per divertirsi, bisogna saper gestire le fasi della gara, lucidi nel capire le mosse dell’avversario ma ci si deve divertire. Poi se arriva il risultato siamo stracontenti».