Avellino-Cavese, le probabili formazioni. Maiuri: "Serve umiltà e personalità" I metelliani perdono Pezzella. Non al top Boffelli. Maiuri: "Senza paura contro una big del torneo"

Derby che sa di esame di maturità. La Cavese fa visita all’Avellino (fischio d’inizio alle ore 17:30). Al Partenio, contro i lupi che sognano la promozione diretta in serie C, i metelliani vogliono dare continuità alla bella vittoria con il Giugliano. Si ripartirà dal 3-5-2. Peserà l’assenza di Pezzella in mezzo al campo: il mediano si è fermato per un piccolo intervento, al suo posto Konatè. In porta possibile riconferma per Lamberti a causa delle imperfette condizioni di Boffelli. Davanti invece ancora chance per Fella e Sorrentino.

“Non cambia il nostro modo di approcciare alla partita anche se saremo al cospetto di una grande squadra come l’Avellino – le parole di mister Maiuri in conferenza stampa -. Andremo avanti per la nostra squadra, con la voglia di fare punti e non solo una bella prestazione. Mi aspetto il massimo dalla mia squadra: se tutti riusciranno a dare il meglio in campo verrà fuori una partita giusta per mettere in difficoltà una corazzata come l’Avellino. Serve però il giusto atteggiamento, la personalità che abbiamo mostrato con il Giugliano. Quella vittoria è stata importante ma non ha risolto niente. Serve ripetersi senza mai scendere sotto quel livello. L’umiltà dei ragazzi, la loro voglia di fare mi lascia sereno. Questo è un gruppo sottostimato e allora ai ragazzi chiederò ardore e voglia di imporsi. Anche dare una gioia ad un popolo fiero ed orgoglioso della sua Cavese. Avellino? Squadra forte che meriterebbe qualche punto in più per la forza del gruppo”.

AVELLINO-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Russo, Redan.

Cavese (3-5-2): Lamberti; Peretti, Piana, Saio; Rizzo, Sannipoli, Konatè, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino.