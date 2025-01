Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno inarrestabile: ottavo successo consecutivo Vittoria per 18-5 contro la Gls Napoli Lions

Continua l’inarrestabile percorso della Check-Up Rari Nantes Salerno nel campionato di Serie A2. Alla piscina “Simone Vitale”, i giallorossi travolgono la GLS Napoli Lions con un netto 18-5, inanellando così l’ottava vittoria consecutiva in un avvio di stagione da incorniciare.

Check-up che deve rinunciare alla vigilia del match all'infortunato Daniel Gallozzi. Sin dalle battute iniziali dell'incontro si intuisce che sarà un pomeriggio positivo per i colori rarinantini. La prima frazione si chiude sul 5-0 Rari con due reti di Michele Luongo e le marcature di Pica, De Freitas e Parrilli.

Nel secondo quarto timida reazione della squadra ospite. Ci pensano De Freitas con una doppia realizzazione e Luongo a portare l'incontro all'intervallo sull'8-2.

Nella terza frazione non cambia il copione. Sifanno, De Freitas, Siani e Fortunato allungano il vantaggio. Si arriva all'ultimo quarto con la Rari Nantes avanti di dieci gol (12-2).

Ultimi otto minuti di pure accademia giallorossa Fortunato, Luongo, Siani, Sanges, De Freitas e De Simone fissano l'incontro sul 18-5 finale.

Soddisfatto coach Christian Presciutti al termine del match: "I ragazzi sono stati bravi ad approcciare la partita nel modo giusto, concentrati e con una grande attenzione nella fase difensiva. È stato un match dove anche i più giovani hanno preso minutaggio importante in vista delle partite che verranno".

Per la nona giornata di campionato la Check Up Rari Nantes Salerno tornerà in acqua di nuovo tra le mura amiche. A Torrione, fischio di inizio ore 18, arriva l'Ischia Marine.



CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 4, A. De Simone 1, C. Sanges 1, R. Agulha De Freitas 5, P. Borsellino, A. Fortunato 2, F. Sifanno 1, G. Siani 2, G. Parrilli 1, A. Privitera, D. Pica 1, G. Vassallo, A. Chianese. All. Presciutti

GLS NAPOLI LIONS: F. Altomare, G. Mele, D. Santovito, C. Ruocco, M. Lanfranco 1, J. Onischenko, M. Occhiello, L. Telese 2, M. Ronga, S. Santamaria, F. Sava 1, C. Angelone 1, D'antonio, S. Maione. All. Scotti Galletta

Arbitri: Scappini e Carrer

Note

Parziali: 5-0 3-2 4-0 6-3 Uscito per limite di falli Chianese (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 4/7 e Napoli 4/14. Spettatori: 200 circa.