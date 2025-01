Pallamano A2. Rari Nantes Salerno, trasferta ad Anzio per continuare a sognare Doppio impegno esterno per la formazione salernitana

Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 16, presso lo stadio del Nuoto di Anzio, la Check-Up Rari Nantes Salerno affronterà l’Anzio Waterpolis nella decima giornata del campionato di Serie A2.

Per i giallorossi, reduci da un percorso finora perfetto, inizia un doppio confronto cruciale per il prosieguo della stagione: prima la trasferta di Anzio, contro una diretta concorrente ai playoff, poi quella contro la Canottieri Napoli, in una sfida che potrebbe determinare la vetta della classifica al termine del girone di andata.

L’Anzio Waterpolis si presenta come un avversario di spessore, con un organico esperto e ambizioso, formato da giocatori che fino alla scorsa stagione militavano in Serie A1.

“Le prossime due gare potrebbero rivelarsi decisive per il nostro campionato. Si comincia con la trasferta di Anzio, una squadra che, come noi, punta ai playoff", le dichiarazioni pre partita del difensore giallorosso Carlo Sanges. "Giocare lì non è mai semplice, soprattutto quest'anno, visto che hanno costruito un organico di alto livello: molti dei loro giocatori militavano in Serie A1 fino alla scorsa stagione. Hanno un roster competitivo e un portiere di grande valore, che lo scorso anno ha conquistato sul campo l’accesso alle coppe europee. Sarà un avversario da affrontare con la massima attenzione. Questo giro di boa si presenta particolarmente insidioso: ci aspettano due trasferte difficili contro la terza e la seconda in classifica. Inoltre, finora abbiamo giocato soltanto un paio di partite con la rosa al completo a causa di infortuni, influenze e altre difficoltà. Dal nostro punto di vista, credo che domani la chiave sarà la difesa. Abbiamo attaccanti di grande qualità, quindi se riusciremo a lavorare bene nella fase difensiva, il resto verrà di conseguenza".

Di seguito le parole del tecnico Christian Presciutti: “Non sarà una trasferta facile, affronteremo una squadra che si è rinforzata con giocatori di categoria superiore. È stata una settimana dove i ragazzi si sono allenati molto bene nonostante qualche acciacco di stagione. Stiamo crescendo di partita in partita, ora si alza il livello dell'avversario e questo sarà un ulteriore banco di prova per dare continuità al nostro gioco. Mi aspetto una partita equilibrata che si risolverà solo nel finale”.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 1° febbraio 2025, ore 16:00 – Anzio Waterpolis vs Check-Up RN Salerno – Stadio del Nuoto, Anzio (RM)

Sabato 8 febbraio 2025, ore 18:00 – Circolo Canottieri Napoli vs Check-Up RN Salerno – Piscina Scandone, Napoli