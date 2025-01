Cavese-Team Altamura, le probabili formazioni. Maiuri: "Gara da vincere" Il tecnico carica l'ambiente: "Serve l'apporto di tutti perchè è una sfida importante"

Anticipo di fuoco. La Cavese va a caccia di punti pesanti per allontanare lo spettro della zona playout. Al Simonetta Lamberti, alle ore 20:30 la squadra di mister Maiuri chiede punti al Team Altamura per non restare nella morsa del Latina. Dopo le due sconfitte di fila con Monopoli ed Avellino, gli aquilotti vogliono ritrovare il feeling con il successo. Per lanciare un segnale forte, Maiuri potrebbe affidarsi al 4-3-3, con Diarrassouba, Fella e Sorrentino in campo contemporaneamente dal 1’. Fuori dai convocati Badje per scelta tecnica oltre agli infortunati Marchisano e Pezzella.

“Affrontiamo una partita importante, preparata al meglio grazie al mio staff. Sappiamo l’importanza della posta in palio e sono sicuro che faremo una grande prestazione – le parole di Maiuri -. Servirà grande attenzione, concentrazione, affrontando ogni dettaglio con fame, con voglia e con cattiveria. Cercheremo di riproporre la nostra idea di gioco anche in base alle caratteristiche degli avversari. Ci siamo messi tutti in discussione, io in primis. Sapevamo che potevamo fare alcune cose in maniera diversa ma ora dobbiamo spingere perché la posta in palio è alta senza però avere l'ossessione di farlo”.

Cavese-Team Altamura, le probabili formazioni:

Cavese (4-3-3): Boffelli, Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Konate, Marranzino, Diarrassouba, Sorrentino, Fella. Allenatore: Maiuri.

Team Altamura (4-3-3): Viola, Mane, De Santis, Silletti, Ortisi, Ganfornina, Grande, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. Allenatore: Di Donato.