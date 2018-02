Lazio-Feldi vietata ai deboli di cuore Finisce 4-5. Mister Ronconi: "Vittoria importante"

Le emozioni vengono giù come la pioggia di questi giorni, fortunatamente siamo al coperto e il PalaGems assiste ad un match al cardiopalma. Prima del fischio di inizio il presidente Montemurro premia Jader Fornari per il Best Goal 2017, da applausi la coreografia dei bambini con la maglia del bomber rossoblú.



MATCH - Ronconi spedisce Gilli tra i pali, Turmena in campo dal primo minuto, Pedotti, Dé e Fornari a completare lo starting five. Squadre guardinghe nei primi minuti, un fraseggio intenso vicino la porta ospite concede l'occasione del vantaggio biancoceleste con Varela: 1-0 a 2'33". Momento di confusione per la Feldi, ne approfitta nuovamente Varela che raddoppia a 5'02". Baron prova a dare la scossa, Pedotti centra la traversa, legno anche per la Lazio in contropiede. Fase concitata con Laion che toglie più volte le castagne dal fuoco, negando più volte la rete agli ospiti. La riapre Lucas a conclusione di un'intensa manovra di gioco, due minuti e Arillo riporta in pari il tabellino a 16'20". Poco altro prima dell'intervallo, mentre le telecamere di Sportitalia inquadrano la massiccia presenza di tifosi ebolitani. Novità al rientro, Pasculli prende il posto di Gilli dolorante al ginocchio. A spaccare la gara è il solito Fornari, dopo due giri di lancette mette la freccia per la Feldi Eboli. Seguono minuti di interdizione, le squadre sembrano aver paura di scoprirsi, la premiata ditta Fornari-Baron-Pedotti confeziona la rete del 2-4 a 9'30" della ripresa. La Lazio sbanda e non riesce ad imbastire preoccupazioni, risponde la banda di Ronconi che lancia Fornari : 2-5 con un sinistro al fulmicotone che si insacca a 12'20". La fatica si fa sentire, quando i biancocelesti trovano il varco sbattono su Pasculli, che nulla può sull' ex Jorginho che accorcia . Un rigore a dir poco dubbio, concesso per un tocco di mani di Fornari in caduta, concede il bis a Jorginho a 16'36". Il 4-5 è una scossa che rende la gara vibrante, Bertoni sale in cattedra e defibrilla, la Feldi esulta con la curva al triplice fischio, vittoria di platino in chiave salvezza.



"VITTORIA IMPORTANTE" - Le parole di mister Ronconi al termine della gara: "Questa di oggi è una vittoria fondamentale in chiave salvezza, arrivata al termine di una battaglia durissima. Abbiamo sbandato nei primi minuti ma siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio. Oggi bisogna fare i complimenti ai ragazzi usciti dalla panchina ma soprattutto a Rodrigo Bertoni, professionista esemplare, che ha disputato una grande prestazione."



NEXT MATCH - Archiviata la vittoria contro la Lazio, i rossoblù si ritroveranno lunedì per preparare la sfida di venerdì contro l'Imola. Fischio d'inizio al Paladirceu ore 20:30.

Redazione Sport