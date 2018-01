Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: giornata di riposo dopo i botti di inizio mercato.

Avellino: dopo il tris di acquisti, si segue Okwonkwo del Bologna.

Bari: in attesa di Memushaj, sondato anche Capezzi, centrocampista di proprietà ella Sampdoria.

Brescia: blindato Dall’Oglio, difficilmente lascerà le rondinelle.

Carpi: Luca Valzania resta l’obiettivo numero uno.

Cesena: sfuma Rizzo, passato al Catania.

Cittadella: in lista di sbarco Litteri, Venezia molto vicino.

Cremonese: nessuna novità per Mora, la Spal fa ancora muro.

Empoli: sfuma definitivamente Falco, passato al Pescara.

Foggia: in difesa piace Alessandro Celli, difensore classe ’97 della Fidelis Andria. In uscita Sarno rescinde.

Frosinone: dopo Chibsah e Konè i ciociari sul mercato si prendono una giornata di riposo.

Novara: ufficiale il prestito di Tartaglia alla Fidelis Andria. A centrocampo interessa Arrighini, mentre in difesa si resta a monitorare la situazione legata a Bernardini della Salernitana.

Palermo: chiusa ogni trattativa per Embalo, in attacco primo affondo per Calaiò.

Parma: ufficiale l’arrivo in prestito biennale del giovane difensore Anastasio del Napoli.

Perugia: termina l’esperienza di Falco in Umbria.

Pescara: affondo prepotente per Falco del Perugia, sarà ufficializzato ad ore.

Pro Vercelli: dopo Ivan la Pro cerca un rinforzo in attacco, Rodriguez interessa.

Spezia: ufficiale Saloni in prestito alla Virtus Francavilla.

Ternana: Nicolò Gigli passa al Matera in Lega Pro.

Venezia: sarà Litteri l’attaccante tanto agognato dai liguri, settimana prossima l’affondo decisivo.

Virtus Entella: in uscita Palermo interessa al Padova.

Simone Gallo