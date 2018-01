Altri campi: la Cremonese fa sul serio, segna Donnarumma Pro Vercelli in caduta libera con Atzori, colpo Cittadella

In attesa dei posticipi, si sta completando il quadro della prima giornata del girone di ritorno. Detto ampiamente della meritata, ma sofferta vittoria della Salernitana contro un Venezia irriconoscibile per un tempo, ma caparbio nella ripresa, si registra il fondamentale ed emblematico successo della Cremonese sul Parma, protagonista assoluto nel mercato invernale, ma piuttosto in difficoltà sul rettangolo di gioco. A decidere la sfida in zona Cesarini è stato Cavion, bravo a sfruttare uno dei pochi errori della retroguardia avversaria e a regalare una gioia incredibile al pubblico presente. La compagine di Tesser non si può più nascondere: l'obiettivo, a questo punto della stagione, è almeno quello di arrivare ai play off, per il Parma una battuta d'arresto che potrebbe anche essere salutare per riportare tutti sulla terra dopo i voli pindarici dei giorni scorsi. Vittoria agevole per il Frosinone contro la Pro Vercelli, cui cura Atzori ha prodotto tre sconfitte su tre con tantissimi gol al passivo. Troppo deboli i piemontesi a cospetto della corazzata guidata da Longo, a segno con i soliti Ciofani e Dionisi e momentaneamente in vetta alla classifica. Una bella risposta alle dirette concorrenti per il salto di categoria, per di più in uno stadio che sta diventando un autentico fortino inespugnabile. Ennesimo tonfo interno per il Foggia, molto sfortunato e capace di colpire due pali in 50 secondi poco prima di subire la rete del ko targata Mancuso al termine di un'azione tipica del repertorio di Zeman. A questo punto la posizione di Stroppa è a rischio come non mai, l'esonero sembra davvero inevitabile proprio a causa dello scarsissimo rendimento casalingo.

Colpo esterno anche per il Cittadella, sotto ad Ascoli per effetto della rete di Monachello su assist di Ganz., ma capace di ribaltarla con il solito Iori su rigore e con Vido, altro giocatore giunto da pochi giorni in concomitanza con la riapertura del mercato. Donnarumma e Castagnetti fanno volare l'Empoli e condannano la Ternana all'ennesimo ko stagionale: Pochesci si giocherà la panchina contro la Salernitana sabato prossimo, in uno stadio abbastanza vuoto negli ultimi tempi e sovente in contestazione per alcune scelte della società. Fondamentali successi anche per Novara e Perugia, rispettivamente su Entella e Carpi. Ecco la classifica aggiornata in attesa di Spezia-Palermo, Cesena-Bari e Brescia-Avellino: Frosinone e Palermo 40, Empoli 37, Cremonese, Cittadella 35, Bari 34, Parma 33, Pescara e Spezia 31, Salernitana, Venezia, Carpi 29, Perugia, Novara 27, Avellino 25,Entella 24, Cesena, Brescia 23, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, Pro Vercelli 18.

Gaetano Ferraiuolo