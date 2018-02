Serie B 25^ giornata: i provvedimenti del Giudice Sportivo Salernitana, ammenda di € 3.000, scure sulla prossima avversaria Pro Vercelli

Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice sportivo a margine della 4a giornata di ritorno della Serie B ConTe.it, tutti per un turno.

SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato un cono gelato che colpiva il Direttore di gara, senza conseguenze lesive; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, rivolto grida gravemente ingiuriose ad un Assistente; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CORONADO Igor Caique (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. GHIGLIONE Paolo (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. RIGIONE Michele (Ternana Unicusano): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BASHA Migjen (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BERGAMELLI Dario (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CECCARELLI Luca (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LOIACONO Giuseppe (Foggia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). SCAVONE Manuel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA MARCHISIO Mauro (Empoli): per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. AMMONIZIONE COLANTUONO Stefano (Salernitana): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018 BERTOLONE Giorgio (Pro Vercelli): per avere nel campo per destinazione, al 51° del secondo tempo, colpito volutamente e violentemente con diversi pugni al volto un collaboratore della squadra avversaria procurandogli una ferita, per avere inoltre colpito con dei pugni un calciatore della squadra avversaria che, mentre era intento ad effettuare la fase di riscaldamento, interveniva per tentare di fermare la sua azione violenta; infrazione rilevata da un Assistente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2018 SECONDO Massimo (Pro Vercelli): per avere, al termine della gara, pur non essendo inserito in distinta, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

PER CONSULTARE L'INTERO COMUNICATO CLICCARE QUI