Zeman saluta il Pescara Il tecnico boemo esonerato dall'incarico

La sconfitta di Cittadella costa cara a Zeman, che viene esonerato dall'incarico. A dire il vero, era da settimane che in tanti davano la sua panchina per traballante. Evidentemente la società ritiene di aver messo a disposizione del tecnico una squadra che non merita l'attuale posto in classifica, ritenendolo il maggiore responsabile della situazione. Come spesso accade, sono solo gli allenatori a pagare. Di seguito il comunicato ufficiale della società abruzzese:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali".

Redazione Sport