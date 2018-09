Salernitana: novità per Bernardini e Rosina Primavera 2: i ragazzi di Mariani ko a La Spezia (2-0)

E' la vigilia di Salernitana-Padova. Domani, alle 15, all'Arechi, i granata ospiteranno il Padova, ma a poche ore dalla sfida emerge una novità nel percorso di recupero di Alessandro Bernardini e Alessandro Rosina. "In seguito ad ulteriori indagini strumentali e visite specialistiche ortopediche e di concerto con lo staff medico, gli atleti completeranno il loro percorso di recupero presso loro strutture di riferimento": si legge nella nota diffusa dal club di via Allende. Procede secondo i piani, quindi, la fase di rientro di Bernardini e Rosina. La Salernitana ha comunicato, inoltre, i convocati.

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale

Centrocampisti: Akpa Akpro, Castiglia, Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich

Primavera 2 - La Salernitana esce sconfitta dalla sfida contro lo Spezia. Risultato di 2-0 per i liguri con le reti di Scarlino e Bellotti al 57' e all'82'. “Siamo stati bravi nella prima ora di gioco e meno bravi nell’ultima mezz’ora. - ha spiegato il tecnico della Salernitana Primavera, Alberto Mariani - Potevamo sbloccarla noi ma abbiamo sprecato troppo e dopo essere andati in svantaggio abbiamo avuto due occasioni importanti in cui dovevamo fare gol e invece l’hanno fatto loro. Dobbiamo avere più precisione nelle uscite palla al piede e fare gol quando abbiamo occasioni importanti come oggi. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e da lunedì lo faremo più arrabbiati che mai. Vogliamo fare un grandissimo campionato per dare soddisfazioni ai Presidenti, al Direttore e alla città di Salerno. Già dalla prossima settimana faremo il possibile per ottenere un risultato positivo con una buona prestazione”.

