Salernitana anonima: tripletta di Donnarumma, dominio Brescia Tre gol dell'ex, secondo stop consecutivo per i granata da avvio di gara oltremodo negativo

Monday Night amarissimo per la Salernitana che cade sotto i colpi dell'ex Alfredo Donnarumma, sempre più capocannoniere del torneo di Serie B. Tripletta dell'attaccante oplontino che sblocca il match al 5' e indirizza la gara in favore del Brescia, vincente all'Arechi con il risultato di 3-1. Le rondinelle firmano il raddoppio al 9': la seconda rete di Donnarumma chiude praticamente la contesa. Dopo un minimo tentativo di riscatto dei granata, Donnarumma firma la tripletta e blinda ulteriormente i 3 punti. Brescia in controllo completo e che sfiora in più riprese la quarta marcatura. Il gol della bandiera della Salernitana arriva al 90' con la conclusione a volo di Francesco Di Tacchio. Applausi per Donnarumma all'uscita dal terreno di gioco per la sostituzione all'87', fischi al termine del primo tempo e alla fine del match per i ragazzi di Stefano Colantuono dal pubblico dell'Arechi. Primo stop casalingo, secondo ko consecutivo per la Salernitana.

Serie B - Quindicesima Giornata (Stadio Arechi, Salerno)

Salernitana-Brescia 1-3

Reti: 5’ pt, 9’ pt, 32’ pt Donnarumma (B), 45’ st Di Tacchio (S).

Salernitana: Micai, Pucino (1’ st Gigliotti), Mantovani, Rosina (25’ st A. Anderson), Di Tacchio, Casasola (1’ st D. Anderson), Akpa Akpro, Schiavi, Castiglia, Bocalon, Jallow. All. Colantuono. A disposizione: Vannucchi, Vitale, Vuletich, Djuric, Palumbo, Migliorini, Perticone, Mazzarani, Lazzari.

Brescia: Alfonso, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello (7’ st Cistana), Ndoj (34’ st Martinelli), Spalek, Donnarumma (42’ st Cortesi), Romagnoli, Morosini, Bisoli. All. Corini. A disposizione: Andrenacci, Torregrossa, Viviani, Semprini, Carillo.

Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia

Assistenti: Michele Grossi di Frosinone - Filippo Bercigli di Valdarno

IV Uomo: Francesco Fourneau di Roma 1

Ammoniti: Micai, Mantovani (S)

Angoli: 5-5

Recupero: 3’ pt, 3’ st

Spettatori: 8576

Redazione Sport