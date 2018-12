Carpi-Salernitana: ecco la designazione arbitrale Esordio alla direzione di una gara dei granata: tutti gli arbitri del 16° turno di Serie B

Sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la sfida Carpi-Salernitana, in programma domenica, alle 15, allo stadio "Sandro Cabassi" di Carpi. Il fischietto molisano ha diretto, in stagione, 5 gare di Serie B e una di Coppa Italia. Primo anno in cadetteria per Massimi che, quindi, arbitrerà, per la prima volta, la Salernitana in un match ufficiale. Gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Giuseppe Borzomì di Torino. Riccardo Ros di Pordenone sarà, invece, il quarto uomo al "Cabassi".

Le designazioni arbitrali del 16° turno di Serie B

Ascoli-Cittadella: Ghersini (Imperiale-Lanotte, Petrella)

Brescia-Lecce: Fourneau (Colarossi-Muto, Maggioni)

Carpi-Salernitana: Massimi (Baccini-Borzomì, Ros)

Cosenza-Benevento: Pillitteri (Rossi-Macaddino, Nasca)

Crotone-Venezia: Di Paolo (Mastrodonato-Fiore, Cascone)

Foggia-Cremonese: Rapuano (Margani-Lombardi, Dionisi)

Palermo-Livorno: Marini (Cipressa-Opromolla, Feliciani)

Perugia-Spezia: Aureliano (Rossi-Scarpa, Rutella)

Verona-Pescara: Minelli (Bresmes-Pagliardini, Illuzzi)

Redazione Sport